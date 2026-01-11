（有影片）／郭信志暖心包場 邀120名彰化家扶兒觀賞《冠軍之路》

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為傳遞正向力量、鼓勵家扶兒少勇敢追夢，建築師郭信志今（11）日暖心包場，邀請120名彰化家扶兒少進入戲院觀賞勵志紀錄片《冠軍之路》，透過中華隊從不被看好到站上世界之巔的真實歷程，帶領孩子們感受堅持與希望的力量，也讓他們在影像中看見社會滿滿的關懷與溫暖。

建築師郭信志今日包場邀120名彰化家扶兒少進戲院，從《冠軍之路》中看見堅持與勇氣。（彰化家扶提供）

此次活動共有來自彰化縣14鄉鎮市的120名家扶兒少參與，孩子們分乘3輛遊覽車陸續抵達影城，臉上充滿期待與興奮，難得的觀影體驗成為寒假中最溫暖的一站。

郭信志表示，建築不只是打造空間，更希望能「築起希望的軌跡」。他分享自己在事業發展過程中也曾面臨挫折，因此特別選擇《冠軍之路》這部以棒球為主軸的紀錄片，呈現運動員從低谷走向巔峰的奮鬥歷程與團隊精神，希望讓家扶兒少明白，只要努力與堅持，終會迎來屬於自己的花開時刻，勇敢走出屬於自己的冠軍之路。

電影播放過程中，孩子們全神貫注投入劇情，隨著中華隊在世界12強棒球賽中一步步突破困境、最終奪下第三屆冠軍，片中展現的團結合作與永不放棄精神，深深觸動在場觀眾的心。

來自彰化市、熱愛棒球的家扶兒小翔表示，自2024年世界12強賽在臺北大巨蛋開打以來，就常守在電視前為中華隊加油，看著選手們在巨大壓力下仍全力以赴，讓他深受感動，也在心中種下「努力、不放棄」的信念。

另一名來自伸港鄉、就讀國二的小治，父親離世後由母親獨力扶養七名子女，雖然家庭環境辛苦，但他與哥哥自小熱愛運動。小治說，平時家中鮮少有機會看電影，能和手足一起觀賞以中華隊為主角的紀錄片，讓他格外珍惜，也從中獲得滿滿力量。

家扶基金會董事林條金代表彰化家扶致謝指出，感謝郭信志建築師慷慨包場並贊助餐點，讓120位家扶孩子欣賞《冠軍之路》，電影所傳遞的「堅持與勇氣」核心價值，不僅豐富孩子的假期，更在他們心中播下希望的種子。 彰化家扶主任王震光呼籲社會大眾支持「無窮世代～傳愛過好年」募款計畫，攜手為更多弱勢兒少築起希望的未來。捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389。