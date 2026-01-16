（有影片）／郵政傳承溫馨一刻 陳樂明榮陞、郭白慧接掌彰化郵局
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】郵政傳承溫馨一刻！中華郵政彰化郵局今（16）日上午舉行卸、新任局長交接典禮，由卸任局長陳樂明將印信交予新任局長郭白慧，典禮莊重溫馨，彰顯郵政傳承與服務承諾。
彰化郵局今（16）日上午在9樓禮堂舉行局長交接典禮，中華郵政公司協理蔡季芬監交，見證陳樂明局長將印信正式交給郭白慧局長。典禮現場莊重而溫馨，彰化縣長王惠美、參議柯呈枋及彰化市長林世賢蒞臨指導，各地郵局局長、工會理事長及眾多郵政同仁出席見證，展現對彰化郵局及郵政事業的重視。
監交人蔡季芬協理表示，卸任局長陳樂明自民國71年入局服務，歷任多個重要職務，行政與郵政資歷深厚。陳樂明自113年9月接任彰化郵局局長以來，帶領團隊屢獲壽險新契約保費收入乙組第一名及金龍獎，整體績效名列全區第一，114年度仍持續精進，展現亮眼經營成果；同時重視人才培育與團隊凝聚，體現永續經營精神。
新任局長郭白慧曾任彰化郵局企劃行銷科長、特級支局經理及北、中區郵局企劃行銷科長等職務，兼具基層實務與行銷管理經驗。自113年1月起任苗栗郵局局長期間，積極推動各項業務與團隊管理，屢創佳績，表現深獲肯定。
卸任局長陳樂明在致詞中回顧任內歲月，笑談與同仁共同奮鬥的點滴，並感謝所有同仁的支持與合作。他表示，最珍貴的是團隊凝聚力，這是郵局永續經營最重要的基石。
郭白慧表示，回到熟悉的彰化接任局長，感恩之餘深感責任重大。她將以「穩健經營、創新服務、以人為本及深耕在地」為核心理念，專注郵、儲、壽業務，優化投遞及數位服務，深化防詐作為，強化團隊合作與勞資互信，持續投入公益與社區關懷，攜手同仁將彰化郵局打造為最溫暖、最值得信賴的地方力量。
