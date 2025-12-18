（有影片）／鄭良珊醫師個展開展 刀鋒與窯火間呈現生命裂縫與重生

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】刀鋒下的故事變成藝術！彰化秀傳紀念醫院整形外科主任鄭良珊醫師今（18）日在院內藝文館舉辦個展《在刀鋒窯火裂縫中》，透過繪畫與陶藝作品，展現臨床醫師對創傷、生命脆弱與重生的深刻體悟。展覽即日起至明年1月14日開放民眾參觀。

彰化秀傳醫院舉辦鄭良珊醫師個展《在刀鋒窯火裂縫中》，透過繪畫與陶藝，展現醫療經驗下的生命與重生。（秀傳醫院提供）

今（18）日，彰化秀傳紀念醫院南平大樓一樓藝文館熱鬧開展，鄭良珊醫師的個展《在刀鋒窯火裂縫中》正式登場。現場除了院長馬旭，還有鄭醫師求學時期的師長與同學，大家一同欣賞作品、分享創作背後的故事。

廣告 廣告

鄭良珊醫師表示，自己從醫學院畢業後投入外科及整形外科近三十年，長期在手術刀下守護病患生命，也深刻體會人的脆弱與極限。近年因緣際會考取國立彰化師範大學美術系研究所，他重新找回對藝術的熱情，開始以創作與醫療經驗對話。

彰化秀傳醫院舉辦鄭良珊醫師個展《在刀鋒窯火裂縫中》，透過繪畫與陶藝，展現醫療經驗下的生命與重生。（秀傳醫院提供）

在碩士班創作過程中，鄭醫師刻意放下過往具象的畫法，轉向直覺與感受為核心的創作方式。進入陶藝領域後，「手」成為創作的媒介。他透過揉捏、壓痕、推擠的動作，重新梳理多年外科經驗在身體留下的節奏與記憶。鄭醫師說：「手術與創作，對我而言，其實是一樣的探索方式，都是通往身體、內在與生命的橋樑。」

展覽名稱《在刀鋒窯火裂縫中》，象徵生命中不可避免的裂縫與破碎，也代表重生的可能。鄭醫師表示，每一道裂縫都是刀鋒留下的痕跡，每一次燒成都是生命重生的儀式。「在裂縫中，生命找回力量，也找到新的可能。」

彰化秀傳醫院舉辦鄭良珊醫師個展《在刀鋒窯火裂縫中》，透過繪畫與陶藝，展現醫療經驗下的生命與重生。（秀傳醫院提供）

院長馬旭表示，秀傳醫院秉持「用心、創新、視病猶親」的理念，希望醫療空間不只是治療場所，也能承接生命故事，傳遞療癒與溫暖。本次展覽正是這種理念的延伸，讓醫護人員、病人和社區民眾，都能透過藝術感受生命的韌性與美好。

展覽將持續至明年1月14日，院方歡迎民眾前往參觀，近距離感受醫師從刀鋒到窯火、從創傷到重生的生命故事。