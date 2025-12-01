（有影片）／「醉」大惡亟！警員處理酒駕遭酒駕撞！

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「醉」大惡亟！彰化縣永靖鄉永福路昨（30）日凌晨驚傳「酒駕連環撞」事故，一名警員在現場處理酒駕車禍時，竟遭另一名酒駕駕駛衝撞，當場被推倒在地、痛苦哀號，畫面怵目驚心。所幸洪姓警員經送醫治療後無生命危險，警方今（1）日已將兩名肇事酒駕者依公共危險罪移送法辦。

深夜酒駕連環撞！警員在現場指揮交通時遭酒駕撞倒，幸送醫後無大礙，民眾目擊畫面怵目驚心。（民眾提供）

事故發生於昨（30）日凌晨 1 點 35 分左右，監視器畫面顯示，一輛鐵灰色轎車在路口違規迴轉，後方貨車煞車不及撞上，撞擊造成車頭明顯受損。洪姓員警接獲通報趕到現場，站在路口協助疏導交通，並等待拖吊車到場處理事故。貨車先行移至路旁，但鐵灰色轎車仍橫停在路口中央。

廣告 廣告

就在洪員站在車旁疏導時，一輛白色轎車高速駛來，煞車不及撞上鐵灰色轎車，巨大的衝擊力將洪員撞倒在地，痛苦哀號，周遭民眾與事故駕駛瞬間驚慌失措。現場目擊者表示，「警察好心來處理事故，竟然被撞倒，真是太離譜了！」

深夜酒駕連環撞！警員在現場指揮交通時遭酒駕撞倒，幸送醫後無大礙，民眾目擊畫面怵目驚心。（民眾提供）

員林警分局副分局長蕭志旺指出，洪員左腳擦挫傷、胸口悶痛，經送醫檢查後無生命危險，警方隨即對三名事故車輛駕駛進行酒測，結果顯示：鐵灰色轎車駕駛陳男（34 歲）酒測值 0.17 mg/L；白色轎車駕駛楊男（33 歲）酒測值 1.0 mg/L，明顯超標；貨車駕駛酒測為零。

由於陳、楊兩名駕駛涉嫌酒後駕車肇事，警方依法逮捕並移送彰化地檢署偵辦。

當地居民表示，永福路與獨鰲路交叉口車流量大，僅設閃黃燈，加上視線死角多，事故頻傳，對夜間行車安全造成隱憂。民眾痛批，「酒駕層出不窮，根本罰不怕！」也有人呼籲交通單位改善號誌或增設紅綠燈，以避免憾事再度發生。

深夜酒駕連環撞！警員在現場指揮交通時遭酒駕撞倒，幸送醫後無大礙，民眾目擊畫面怵目驚心。（民眾提供）

此次事件再次凸顯酒駕問題嚴重性，也提醒駕駛人，夜間行車務必保持警覺，遵守交通規則，切勿酒後上路，以免造成自身與他人傷害。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆