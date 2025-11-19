（有影片）／銀髮歌王爭霸再掀高潮 60位長者同場飆歌展青春能量

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】由秀和慈善基金會主辦「草地人星光大道—歌王霸主」長青歌唱比賽，今（19）日在彰濱秀傳國際會議廳熱鬧登場。今年賽事依舊魅力不減，共吸引60位設籍彰化縣、年滿65歲以上的銀髮族熱烈報名。經過激烈初賽後，15位實力堅強的選手順利晉級決賽，現場座無虛席、掌聲不斷。

秀和基金會主辦的「歌王霸主」長者歌唱賽今日舉行，60位長者展現不老歌聲，並選出15強進入決賽。（秀和基金會提供）

秀和基金會董事長陳梅鳳、秀傳醫療體系社區健康中心名譽院長陳進堂都到現場與長者互動、加油打氣。陳進堂表示，基金會多年來致力推廣長者健康促進活動，透過歌唱比賽讓長輩走出家門，提升自信心、拓展社交圈，「每一位站上舞台的長者，都用歌聲唱出青春記憶，也唱出對生命的熱情與勇氣」。

今年比賽特別邀請資深音樂人張靜玲、黃伯樂及青年歌手林楷修擔任評審團。三位評審不僅提供專業且鼓勵性的講評，更在空檔輪番示範演唱，精湛歌藝讓現場觀眾報以熱烈掌聲，氣氛宛如小型演唱會。

參賽者的造型同樣成為舞台亮點。不少長者精心打扮，重現昔日歌廳黃金年代的華麗風采，有人以亮片服飾閃耀全場，也有人以復古風展現獨特魅力。在眾多造型中，43號吳玉汝與54號方金盞以細緻、到位的裝扮奪下「最佳造型獎」。

此外，瑞發禮品公司特別為四位80歲以上參賽者頒發「高齡獎」，鼓勵長者展現「活到老、唱到老」的追夢精神，為活動增添溫馨意義：進入決賽的15位選手實力伯仲，從抒情金曲到經典台語歌，各自以情感、技巧與舞台魅力征服觀眾與評審。

經過多輪激烈競逐，最終選出冠軍、亞軍、季軍及「最佳美聲獎」共五位得主，現場歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈。冠軍：黃金治（演唱曲目〈好きになった人〉）亞軍：宋秀鳳（演唱曲目〈嘆十聲〉）季軍：曾永欽（演唱曲目〈愛情支票〉）最佳美聲獎：王國華、林水河、許金藤、鄭秀真、施得圭。

陳梅鳳表示，秀和基金會未來將持續與彰化縣政府攜手推動銀髮族關懷計畫，希望透過固定舉辦的歌唱比賽，打造長者展現自我的舞台，讓高齡社會看見更多活力與可能性，「長者的歌聲，就是最美的生命故事」。