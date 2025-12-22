（有影片）／鏡頭捕捉海濱文化與風情 口湖之美攝影賽頒獎溫馨登場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為推廣口湖鄉豐富的人文底蘊、生態資源與自然景觀，雲林縣口湖鄉公所舉辦2025《發現口湖之美》攝影比賽，並於21日（星期日）在鄭豐喜圖書館舉行頒獎典禮暨得獎作品展。活動吸引眾多攝影愛好者、得獎者及地方民眾共襄盛舉，現場氣氛熱絡而溫馨。

口湖鄉公所舉辦2025《發現口湖之美》攝影比賽，並於21日（星期日）在鄭豐喜圖書館舉行頒獎典禮暨得獎作品展。（圖／記者蘇榮泉攝）

口湖鄉長李龍飛表示，這是口湖鄉首次舉辦攝影比賽，即獲得超過200件作品投稿，顯示口湖之美深具吸引力。未來將持續擴大辦理並提高獎金規模，期望透過影像行銷，將口湖的海岸風光、漁村日常、濕地生態與人文故事推廣至全國，甚至走向國際。

鄉長李龍飛親自頒發攝影比賽第1名得獎者葉仁傑，獲得獎狀及3萬元獎金。（圖／記者蘇榮泉攝）

本屆比賽以「發現口湖之美」為主題，邀請海內外攝影愛好者以鏡頭記錄口湖鄉的在地人文、特色景觀、地景地貌、觀光旅遊與節慶活動。參賽作品題材多元、視角豐富，充分呈現成龍濕地、椬梧滯洪池等生態景觀，以及牽水狀文化、鄭豐喜故居、梧北鐵花窗聚落等地方特色，展現海濱之鄉同時也是養殖之鄉的獨特風貌。

鄉長李龍飛親自頒發攝影比賽第2名得獎者李世豪，獲得獎狀及2萬元獎金。（圖／記者蘇榮泉攝）



經專業評審團審慎評選，本屆得獎名單揭曉，第1名由葉仁傑奪得，第2名為李世豪，第3名為劉昭君；優選獲獎者包括陳秀容、林清文、許育綸、鄭美幸、王士豪；佳作為李柏賢、王大豐、蕭承硯、許清勝、葉樹林；入選者則有沈志茂、sonic427、彭淑惠、洪素玉、凃秀珠、許明亮、邱俊榮、劉世昌、王羿婷、王朝騰等人。由於投稿踴躍且評分接近，主辦單位另增設10名入選名額，以鼓勵更多創作者參與。

得獎作品在鄭豐喜圖書館展出得獎作品，讓民眾透過一幅幅影像重新認識口湖之美，感受攝影者所捕捉的感動瞬間，也促進地方文化藝術交流。（圖／記者蘇榮泉攝）



頒獎典禮當天同步展出得獎作品，讓民眾透過一幅幅影像重新認識口湖之美，感受攝影者所捕捉的感動瞬間，也促進地方文化藝術交流。主辦單位指出，透過攝影比賽與作品展，希望吸引更多人走進口湖、關注地方文化與環境永續，為口湖留下珍貴而動人的影像紀錄。

