（有影片）／長青大學結業熱鬧登場 林世賢：活到老、學到老最美力量

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市長青大學114年度研習結業典禮今（6）日上午在介壽生活藝文館登場，共998名學員完成研習，並由英語、舞蹈等班級接力展演學習成果。市長林世賢出席時表示，長者投入學習的熱情令人感動，他也強調「中友百貨停建」的傳言不實，工程從未中斷。

彰化市長青大學於介壽生活藝文館舉辦結業典禮，共998名學員結業，各班上台呈現一年成果，現場氣氛熱鬧。（記者陳雅芳攝）

彰化市長青大學114年度研習結業典禮6日上午9時在介壽生活藝文館舉行，會場聚集多個班級的學員與家屬，氣氛熱鬧。長青大學今年共開設48班、1204人次參與，共頒發998張結業證書，其中847人全勤，全勤率達70.34％，展現長者積極投入終身學習的成果。

兼任「校長」的市長林世賢出席致詞時指出，長青大學每年吸引大量學員參與，從語文、才藝到健康促進等課程內容豐富，32週的研習讓許多長輩在生活中找到節奏與成就感。他也以自身為例說，雖然已66歲，仍持續學習，包括接觸無人機等新科技，希望與學員共同實踐「活到老、學到老」的精神。

近期外界再度傳出「彰化中友百貨不蓋了」的謠言，引發地方討論。林世賢在致詞中特別澄清，投資業者已投入超過10億元，地下室鋼構工程深達20多公尺，目前已完工，接下來將進入地上21層建築興建階段。他強調，從未出現停工情況，呼籲市民勿受不實說法影響，「謠言止於智者」。

結業典禮同時安排多個班級輪流上台展演學習成果，包括英語班、日文班、舞蹈班、太極拳班、詩詞吟唱班及歌唱班等，長者們展現一整年練習的成果，贏得台下熱烈掌聲。許多學員表示，透過成果發表不僅能互相鼓勵，也讓家人看見自己的進步。

林世賢表示，學員在32週的研習中，不僅提升語文或專業技能，更在團體活動中建立新的人際互動，豐富精神生活。他坦言長青大學的經營不易，但看到長輩們每次上課時專注、投入的神情，就更加堅定市公所持續改善環境與課程的決心。

他也期勉學員在結業後仍持續保持學習動力，讓「活得老，更要活得好」成為生活態度，持續累積健康與快樂。