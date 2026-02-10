（有影片）／長青藝采展開幕 彰化長青學苑72件水墨佳作亮相
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】長輩也能很潮！彰化藝術館「長青藝采—彰化長青學苑國畫進階班江慶章師生展」今（10）日開幕，彰化藝術館館長呂靜琴說，72件山水、花鳥作品搶眼登場，長輩們用畫筆書寫人生故事，現場氣氛溫暖又充滿創意。
彰化藝術館從2月10日到3月1日舉辦「長青藝采—彰化長青學苑國畫進階班江慶章師生展」，今（10）日上午舉行開幕記者會，呂靜琴表示，這次展覽由江慶章老師帶領學員共同完成，作品題材多元，從壯麗山水到精緻花鳥都有，形式豐富多樣，展現學員多年勤奮學習與創作的成果，也誠摯邀請民眾走進藝術館，感受彰化濃厚的藝文氛圍。
開幕現場熱鬧非凡，觀眾可以看到學員們互相討論作品，笑聲不斷，江老師也在旁指導、分享創作心得。現場還有不少民眾拿出手機拍照，捕捉每幅作品的細膩筆觸與生動意境。
呂靜琴指出，江慶章老師深耕水墨教學數十年，學生涵蓋軍公教、工商界及退休族群。他秉持「創作沒有對錯」的理念，用幽默風趣的方式引導學生，從最基礎的筆法練起，再慢慢培養獨立創作能力，讓學員能畫出意境生動的山水與花鳥佳作。
江慶章特別強調，每位學員都有自己的故事與人生閱歷，他鼓勵長輩把這些經歷融入作品之中。許多作品裡可以看到歲月痕跡，也有溫暖幽默的生活片段，從「塗鴉的樂趣」慢慢進化到「專業格局」，每幅畫都呈現獨一無二的個人風格。
彰化藝術館指出，本次展覽不只是學員的成果發表，更展現樂齡族群對生活的熱情與創造力。透過彰化藝術館專業展場，每幅作品都能傳達創作者飽滿的生命力與美感，讓觀賞者能近距離感受水墨的細膩與深度。
此外，展覽也希望喚起更多民眾對終身學習的熱情，鼓勵大家不論年齡，都能勇敢拿起畫筆，彩繪自己的人生故事：展覽至3月1日止，每日上午9點至下午5點開放參觀，週一休館，全程免費入場。主辦單位誠摯邀請民眾帶著家人朋友一起前來欣賞作品，感受水墨魅力與長青藝術的生命力。
