（有影片）／關懷長輩健康 彰化26鄉鎮據點獲復健器材

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化長輩有福了！26鄉鎮據點都收到復健器材，運動更方便、健康更有力。彰化縣今（11）日在安溪社區舉辦復健器材捐贈活動，由企業及善心人士捐贈26台復健器材，全縣26鄉鎮長者關懷據點受惠，期望增進長者健康並延緩失能。

彰化縣政府在安溪社區舉辦復健器材捐贈活動，26台復健器材由企業及善心人士捐贈，全縣26鄉鎮長者據點受惠。（記者陳雅芳攝）

立法委員黃秀芳及縣議員莊陞漢促成台灣生技磐石會捐贈26部動力式牽引機，分送至全縣26鄉鎮市關懷據點，由9家企業及個人捐贈全縣26鄉鎮各1台復健器材，總價值約130萬元。縣府機要秘書張建豐代表縣長王惠美出席，盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業團體及善心人士關注長者健康。

黃秀芳表示，彰化縣已是「超高齡」縣，全縣近25萬銀髮族，長者健康是社會共同課題，延緩老化才能發揮「銀髮力」。這批牽引機可協助長輩進行手腳同步或單獨牽引運動，捐贈單位也將提供安裝與使用教學，確保安全使用，並提升據點活動多樣性，有效預防及延緩失能。

黃秀芳強調，她長期關注社福、醫療與長照議題，已爭取多座綜合式衛福大樓補助，未來將聚焦友善交通及復康巴士建置，滿足廣大銀髮族需求。同時，她也推動修法比照兒虐，針對疑似虐老案件在24小時內完成訪視，建立完善社會安全網。

縣府社會處指出，目前彰化縣已設置369處社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲及健康促進活動等服務。未來將推動一村里一據點，讓長者每天都能參與據點活動，實踐「活到老、學到老、玩到老」。縣府亦持續辦理各項老人福利措施，包括長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、防走失神器、假牙與敬老眼鏡補助及長青幸福卡，讓長者安心在地安老。