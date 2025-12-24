（有影片）／防詐也防誤觸法網 高薪兼差藏陷阱 移工防詐宣導進工廠

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為協助外籍移工在臺工作期間充分了解相關法令規定，避免因語言隔閡或不熟悉制度而誤觸法網，提升防詐意識，移民署彰化縣服務站攜手警政單位走入企業宣導，透過通譯解說與面對面互動，讓法令資訊零距離傳達。

為強化移工在臺工作期間的法治觀念，避免因不諳法令或語言隔閡誤觸法網，移民署中區事務大隊彰化縣服務站，聯合彰化縣警察局外事科及和美分局，於今（24）日走入在地企業，與臺灣百和工業股份有限公司共同舉辦「移工權益與法規宣導活動」，透過公私協力與面對面交流，協助移工即時掌握最新法令資訊。

考量工廠生產運作與宣導成效，臺灣百和工業特別安排外籍移工分兩梯次參與。宣導內容聚焦移工最關心的居留注意事項、逾期居留風險，以及常見詐騙與犯罪預防議題，並由通譯人員同步解說，確保資訊清楚傳達，讓每位移工都能充分理解相關規定。移民署也特別提醒，切勿聽信非法仲介而「失聯」或從事非法打工，唯有維持合法居留身分，才能安心在臺工作與生活。

移民署攜手警政走入企業，宣導移工法規及提醒移工防詐、防成車手，避免違法與損害自身權益。（記者陳雅芳攝）

鑑於近期詐騙手法不斷翻新，彰化縣警察局外事科與和美分局也在現場宣導「詐欺車手」、「假匯款、真詐騙」等常見犯罪手法，提醒移工切勿因一時貪念或輕信他人而誤成詐騙共犯，不僅影響工作與居留權益，更可能涉及刑事責任。同時也加強交通安全觀念，呼籲勿酒後駕車，提升自我保護意識。

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，移工是臺灣產業發展不可或缺的重要夥伴，透過與企業攜手合作，不僅能有效落實法令宣導與犯罪預防，更能將政府的關懷與溫度傳遞到第一線。

陳駿璿說，未來將持續透過多元管道，協助移工在臺建立安全、友善且穩定的工作與生活環境；同時也呼籲移工朋友對不明網路訊息保持高度警覺，切勿因詐騙集團利誘而淪為車手或出售金融帳戶、手機門號，以免誤觸法令。