（有影片）／陳璧君深耕文觀七年有成 2日正式履新雲林縣副縣長

副縣長陳璧君今天正式履新，未來將在縣政推動上發揮更全面的影響力。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府人事布局再添新動能，原文化觀光處處長陳璧君於2日正式履新副縣長一職。縣長張麗善表示，陳璧君深耕文化與觀光政策七年有成，成功帶動雲林觀光量能成長，翻轉城市形象，升任副縣長實至名歸，未來將在縣政推動上發揮更全面的影響力。

陳璧君副縣長辦公室設置第二辦公室5樓，今天縣長張麗善、秘書長曾元煌及縣府局處主管、議員、縣內藝文界、社團人員到場祝賀，展現好人氣。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，陳璧君擔任文化觀光處處長期間，展現高度專業與執行力，推動多項重要政策與大型活動，讓雲林在全國及國際舞台逐漸被看見。雲林年觀光人次突破2,000萬人次，各項活動屢獲國內外獎項肯定，成果具體而亮眼。

廣告 廣告

藝文界友人祝賀陳璧君副縣長就職。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善表示，陳璧君副縣長與謝淑亞副縣長，與她本人長期攜手合作，三人以堅韌務實的態度推動縣政，形成穩定而有力的核心團隊。她期許未來一年，縣府在既有基礎上持續精進，讓雲林不僅在國內嶄露頭角，也能進一步與國際接軌。

縣長張麗善肯定陳副縣長深耕雲林文化與觀光，成功提升觀光量能，與翻轉雲林城市形象。（圖／記者蘇榮泉攝）

陳璧君表示，返鄉服務雲林並投入文化觀光工作七年，是一段珍貴且充實的歷程。在縣長帶領下，縣府團隊目標明確、分工合作，讓她從業界跨入公部門，累積寶貴治理經驗，也為雲林發展奠定基礎。

陳璧君指出，升任副縣長後，將與縣長及副縣長團隊共同統籌縣府23個局處，延續過去成果，深化政策內容，落實各項施政，推動縣政穩健前行。她強調，這是一項新的責任與挑戰，將虛心學習、全力以赴，持續為雲林鄉親服務。

陳璧君今天正式履新，縣內藝文界、社團人員及友人紛紛到場祝賀，展現好人氣。（圖／記者蘇榮泉攝）

立法院於114年11月三讀通過地方制度法修正案，明定115年起縣市政府得設副縣市長2人、副秘書長1人。縣長張麗善經通盤考量後，任命陳璧君擔任副縣長，並於2日正式履新。當日縣府局處主管、民意代表及藝文、社團界人士到場祝賀，場面熱絡。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！