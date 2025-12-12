（有影片）／陳素月「千人車貼」展現縣長初選強大凝聚力

wm20251211202228828739

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨彰化縣長初選進入白熱化階段，參選人陳素月今（11）日在溪湖鎮成功夜市廣場舉辦「千人車貼，唯一支持陳素月」造勢記者會，現場集結超過百輛轎車與計程車貼上專屬車貼，化身行動看板，展現強大凝聚力與人氣。

現場集結了來自彰化各地的支持者，熱情響應陳素月的號召，將愛車貼上醒目的「唯一支持陳素月」車貼，車隊浩浩蕩蕩，行進在街頭巷尾，形成壯觀景象。

造勢會現場也有重量級貴賓站台，包括國策顧問陳永昌總會長、前溪湖鎮長楊福建，以及彰化縣計程車商業同業公會理事長洪照勳。洪照勳強調：「彰化要改變，就要有政績、會做事的縣長，陳素月最適合！」

陳永昌則分析，「最有機會代表民進黨贏回彰化的就是陳素月。」楊福建也肯定陳素月跨區服務的努力，表示她協助處理埔鹽、溪湖、埔心等多地陳情，為地方爭取建設，是值得信賴的領導者。

民進黨彰化縣長初選進入白熱化，陳素月今（11）在溪湖鎮舉辦「千人車貼」造勢，百輛車貼齊上路，展現強大支持能量。（記者陳雅芳攝）

陳素月指出，近期行程中常有鄉親關心宣傳不夠，團隊因此設計高辨識度車貼，讓支持者的愛車成為「行動看板」，擴散支持力量。她感性表示：「我一個人的腳步有限，但有大家當我的分身，就能讓更多人認識素月、支持素月。」

隨後，現場支持者齊聲高喊「千人車貼，唯一支持陳素月」，車隊隨即出發回到各地，將造勢力量延伸至全彰化，象徵團隊「有政績會做事」的骨力與對「彰化加速、幸福耀進」的期待。

面對即將到來的電話民調，陳素月呼籲支持者在12月15日至18日留意電話，接到民調電話時回答「唯一支持陳素月」，共同支持最了解彰化、服務最紮實的候選人，助其代表民進黨帶領彰化重返榮耀。