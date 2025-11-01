（有影片）／雲林主辦全國脊損運動大會 千名選手挑戰身體極限展生命力量

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「2025第22屆全國脊髓損傷者運動大會」1日在雲林縣立仁國小熱鬧開幕，來自全台脊髓損傷者相聚雲林，展開為期2天的競賽活動，以運動展現「身體有限、心靈無限」的生命韌性。縣長張麗善親臨勉勵，強調透過運動不僅能重建身心自信，也能激發公共參與與權益倡議的力量。

「2025第22屆全國脊髓損傷者運動大會」在雲林縣立仁國小熱鬧登場。（圖／記者蘇榮泉攝）

開幕當日，各縣市選手在志工引導下進場，氣氛溫馨熱絡。大會由4位脊髓損傷選手共同護送會旗進場，選手代表廖晉廷莊嚴宣誓後，正式展開輪椅競速、輪椅接力、輪椅障礙賽、地板滾球、桌球等多項賽事。參賽者以熱情與鬥志在運動場上揮灑汗水，向社會展現身障者的堅毅與自信。

廣告 廣告

廖晉廷代表選手宣誓。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑表示，今年大會以「雲林上場‧脊速飛揚」為主題，象徵無畏挑戰、超越限制的精神。他感謝縣府、企業、宗教團體及志工齊心投入，讓本屆大會在場地、醫護、食宿等環節臻於完善。他強調，運動不只是競賽，更是信念、態度與一種改變生命視角的力量。

主辦單位感謝縣府、虎尾鎮公所、企業等各界協助與贊助,讓全國脊髓損傷者運動大會順利圓滿。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善縣長致詞時動情表示，她來自脊髓損傷家庭，更能理解脊損者的挑戰與不易。她感動看到選手們勇敢走出來參與，「運動讓身障朋友重新站上生命舞台，走出家門、走入社會，重建自信，並勇於為自身權益發聲，這是最珍貴的突破。」

各縣市選手在志工引導下進場，氣氛溫馨熱絡。（圖／記者蘇榮泉攝）

張縣長補充，雲林縣不僅友善無障礙設施規劃，也擁有美食美景與濃厚人情味，歡迎選手與家屬在比賽之餘走訪雲林，感受地方熱情。她也期許未來更多身心障礙朋友能走進生活社區，成為社會積極參與者。

立委張嘉郡感性分享，選手們用笑容迎戰挑戰，用毅力堅守人生跑道，深具啟發與力量，她致謝所有志工與贊助者攜手創造圓滿賽會，讓愛匯聚成讓地方更好的能量。

立委張嘉郡致謝所有志工與贊助者攜手創造圓滿賽會，讓愛匯聚成讓地方更好的能量。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府社會處長林文志說明，全縣超過五萬名身心障礙者，縣府推動社區式服務據點及個人、家庭支持政策，包括減輕身障者勞健保負擔、意外微型保險補助、65歲以上健康保險補助等，並針對60歲以上提供重陽敬老金，實現身障權益保障與全方位照顧。

協會理事長黃傳佑感謝縣府、企業、宗教團體及志工齊心投入，並強調，運動不只是競賽，更是信念、態度與一種改變生命視角的力量。（圖／記者蘇榮泉攝）

開幕典禮由黃傳佑理事長擔任主席，與中華民國脊髓損傷者聯合會理事長張木藤、張榮發慈善基金會董事長吳景明、虎尾鎮長林嘉弘、立委張嘉郡等貴賓共同見證運動員展現無畏風采，在雲林揮灑生命光彩。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！