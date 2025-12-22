（有影片）／雲林台語家庭徵集全國第一 1371戶學台語生活化成果亮眼

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處主辦的「培育台語家庭」推廣計畫，21日上午在虎尾多功能活動中心舉行成果發表會，縣長張麗善率同文化觀光處長陳璧君、縣議員、虎尾鎮長及民間團體代表共同出席，展現雲林深耕台語傳承、推動母語生活化的豐碩成果。

雲林「台語家庭」徵集全國第一 展現台語傳承的豐碩成果。（圖／記者蘇榮泉攝）



張麗善表示，成果發表會看到許多家庭一早就踴躍參與、自然使用台語交流，從親子、學校到社區商家共同投入，逐漸形成日常生活中講台語的文化風景。雲林縣「台語家庭」徵集已連續兩年名列全國第一，今年全國超過7,000戶參與，雲林即占1,300多戶，顯示縣府長期推動母語政策的用心與成效。

台語家庭短劇演出。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，台語是重要的文化資產，也是世代情感與地方認同的重要連結。縣府將持續透過教育、社區與文化活動投入資源，讓台語不只是學習的語言，而是雲林人自然開口、日常使用的生活語言。

文化觀光處長陳璧君說明，雲林縣與文化部合作推動台語家庭政策，並結合雲林縣台灣悅讀人教育發展協會共同執行，今年參與的台語家庭達1,371戶，其中文化家庭523戶、學習家庭848戶，約占全國7,705戶的18%。雲林在全國20個參與縣市中，已連續兩期名列第一，展現卓越的政策執行力，深獲文化部肯定。

陳璧君指出，台語推廣不侷限於家庭與校園，更延伸至咖啡店、觀光工廠、生態園區及圖書館等場域，打造台語友善空間，讓民眾在生活情境中自然接觸、使用台語。同時規劃多元生活化台語課程，結合飲食文化、觀光旅遊、職場應用與流行文化，引導年輕世代在真實情境中開口說台語，降低學習門檻。

「攤位闖關遊戲」形式 驗收年度學習成果。（圖／記者蘇榮泉攝）

她也表示，雲林優異的推動成果，爭取到文化部明年度最高上限700萬元補助經費，除直轄市外，為全國補助金額最高的縣市，顯示中央對雲林台語政策成效的高度肯定。未來縣府將持續深化相關計畫，陪伴更多民眾重新親近並認同母語文化。

成果發表會現場以「攤位闖關遊戲」方式進行年度學習成果驗收。（圖／記者蘇榮泉攝）

成果發表會現場同時以「攤位闖關遊戲」方式進行年度學習成果驗收，設計多項台語互動關卡，透過問答與情境對話，讓大小朋友在遊戲中檢視學習成果，氣氛熱絡，充分展現台語融入生活的推廣成果。

