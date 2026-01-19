（有影片）／雲林守護小騎士夜間安全配備LED反光背心 交通安全再升級

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為強化學生傍晚放學及夜間騎乘自行車的安全，雲林縣政府替全縣騎乘自行車上放學的學生配備高辨識度LED反光背心，提升用路安全。今（19）日於南陽國小舉行「守護小騎士交通安全」記者會，展示LED反光背心於昏暗時段的實際成效，期盼透過科技與防護裝備，守護學生平安返家。

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏锝致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

本次「守護小騎士交通安全」記者會，縣長張麗善親自出席主持，雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏锝、議員蔡孟真、教育處長邱孝文、文化觀光處處長謝明璇、副處長陳世訓、雲林縣警察局北港分局副分局長何漢釗、北港鎮長蕭美文、北港鎮民代表會主席黃美蘭、南陽國小校長陳雪梅等校長與主任、雲林縣議員蔡岳儒服務處秘書陳泰佑、助理林佳妍共同參與，一起攜手守護學生交通安全。

廣告 廣告

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林縣長張麗善表示，入秋後天色提早昏暗，學生在補習、社團或夜間活動後返家，交通風險相對提高。LED反光背心可讓駕駛人遠距就能清楚辨識路上的小騎士，提高警覺並放慢車速，降低事故發生風險。縣府除要求學生自行車須具備前後車燈、反光條並配戴安全帽外，再加發LED反光背心，讓學生交通安全再升級。

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。縣長張麗善致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

教育處長邱孝文表示，雲林縣約有3,500位學生騎乘自行車上放學，縣府除強化硬體設備，也同步結合校園交通安全課程，透過情境示範與影片教材，教導學生夜間行車風險與正確防護方式，落實「看得見、才安全」的觀念，提升學生自我保護能力。

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。（圖／記者洪佳伶攝）

張麗善縣長也強調，守護學生安全不僅是設備補充，更需要良好的用路禮儀與彼此關懷。縣府除聘任退休校長進入校園協助推動交通安全教育，也呼籲家長及所有用路人共同以友善態度禮讓學生，攜手打造雲林更安全、更有人情味的交通環境，守護每一位孩子平安回家的路。

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。鎮長蕭美文致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。議員蔡孟真致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林守護小騎士夜間安全，3500名學生配備LED反光背心，交通安全再升級。南陽國小學生精彩演出。（圖／記者洪佳伶攝）