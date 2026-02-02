（有影片）／雲林春節消防安檢不打烊 175家公共場所全面把關

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】春節將至，民眾採買年貨與出入公共場所頻繁，為確保消費與公共安全，雲林縣長張麗善2日率副縣長陳璧君，偕同消防局長林文山、建設處長廖政彥及相關單位，前往斗南鎮斗南大全聯賣場進行消防安全與建築管理聯合訪查，全面檢視消防設備、避難逃生設施、防火區劃及食品衛生等項目，要求業者提高自主管理標準，提供民眾安心無虞的購物環境。

春節前夕 張麗善縣長率隊至賣場進行消防安全聯合訪查，確保鄉親購物安全。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善表示，年節期間人潮集中於百貨公司與大型賣場，縣府自114年11月26日至115年1月4日，已針對轄內百貨公司、大賣場、量販店及超級市場等公共場所，執行消防安全檢查共175家次，從源頭把關，降低公共安全風險，確保鄉親平安過好年。

檢視賣場各項消防安全設備是否符合規定。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次聯合訪查除進行消防栓、滅火器、緊急照明、排煙設備等硬體設施檢查外，也現場啟動賣場自衛消防編組演練，實地檢視人員初期應變能力、逃生動線是否暢通、安全門與樓梯有無阻塞，以及防火區劃是否完整，並測試員工在災害發生時的引導與疏散效率。經檢查，相關消防及建築安全設施皆符合規定。

張縣長請防宣隊加強宣導民眾，春節期間用火用電、使用燃氣熱水器、燃放爆竹煙火應注意安全，避免災害發生。（圖／記者蘇榮泉攝）

消防局長林文山指出，春節期間公共場所人潮密集，消防局已要求各單位加強重點場所安全檢查，確保業者落實消防法規，同時提醒民眾進入賣場或公共空間時，留意避難逃生路線與消防設備位置，遇到突發狀況保持冷靜、依指示迅速疏散。

張縣長感謝防宣隊於春節期間加強宣導民眾，春節期間用火用電、使用燃氣熱水器、燃放爆竹煙火應注意安全，避免災害發生。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善強調，公共安全沒有假期，縣府將持續加強稽查與宣導，督促業者落實安全管理，也呼籲民眾春節期間注意用火、用電與居家安全，共同守護生命財產，讓雲林成為安心消費、平安過節的城市。

張麗善強調，公共安全沒有假期，縣府將持續加強稽查與宣導，督促業者落實安全管理。（圖／記者蘇榮泉攝）

