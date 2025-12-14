（有影片）／雲林社造創生論壇登場 張麗善：啟動地方創生新里程

wm20251213213059504483

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】「2025雲林縣社造創生論壇－雲林社造創生年」13日於雲林縣政府文化觀光處舉行，匯集國內地方創生專家、在地社造領袖與返鄉青年，共同交流實務經驗與行動策略。縣長張麗善表示，縣府將持續透過論壇與交流平台，協助社區累積能量、拓展視野，讓地方創生從短期計畫轉化為扎根社區、世代延續的永續發展道路，攜手打造更具韌性與競爭力的雲林。

縣府邀請國內創生專家、在地社造領袖及返鄉青年舉辦「2025雲林縣社造創生論壇」。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，雲林是全國最早配合國發會推動地方創生的縣市之一，長期以「從在地出發」為核心，發展多項具代表性的案例。草嶺地區歷經921地震後，結合生態保育、森林療癒與國際學術研究，轉型為具國際能見度的農業休閒與生態場域；成龍濕地面對地層下陷挑戰，透過藝術進駐、國際展演與深度旅遊，蛻變為國際藝術村，展現社區自主與跨域合作的韌性。

廣告 廣告

社造論壇聚焦「在地人物、在地產業、在地場域」，讓偏鄉發展能回歸地方本質，創造永續的成長動能。（圖／記者蘇榮泉攝）

她也提到，雲林社區營造自農村再生起步，從基礎建設、農水路改善到產業發展，逐步深耕地方。目前全縣共有449個社區發展協會，長期投入公共事務與生活改善，成為地方治理的重要力量。未來將以「山、海、平原共好」為願景，鼓勵社區彼此學習、串聯特色，推動異業結盟，讓生態保育、老屋活化、文化藝術與產業創新相互支撐。

2025雲林縣社造創生論壇展示社造產業創新產品。（圖／記者蘇榮泉攝）

文化觀光處處長陳璧君表示，本次論壇邀集表現亮眼的社區與學者專家，對話中央政策方向，聚焦在地人物、產業與場域，讓偏鄉發展回歸地方本質，形塑可長可久的成長動能。

張麗善表示未來將以「山、海、平原共好」為願景，讓生態保育、老屋活化、文化藝術與產業創新相互支撐。（圖／記者蘇榮泉攝）

論壇由雲林縣故事人協會創辦人唐麗芳擔任引言人暨主持人。上午場由新故鄉文教基金會董事長廖嘉展進行專題演講，分享社區總體營造的新使命與組織轉型經驗；圓桌論壇則邀請多位在地推手，針對生態實踐、環境藝術、節慶連結與老屋活化進行深入交流。

處長陳璧君表示，本次論壇邀集表現亮眼的社區與學者專家，對話中央政策方向，聚焦在地人物、產業與場域，讓偏鄉發展回歸地方本質。（圖／記者蘇榮泉攝）

下午場聚焦青年行動與產業實踐，探討青年以文化行動回應故鄉需求，並由產業論壇分享小農串聯與食農生態圈的實務經驗。縣府表示，透過本次論壇的多元交流，「雲林社造創生年」正式啟動，未來將持續以文化為本，強化平台治理與跨域整合，推動社區行動由單點走向區域串聯，為雲林注入更具活力與韌性的發展動能。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！