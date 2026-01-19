（有影片）／雲林縣定古蹟北港鎮安宮啟動修復 2240萬元守護珍貴文化延續歷史風貌

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣縣定古蹟北港鎮安宮19日舉行隆重的修復工程開工典禮，總工程經費新臺幣2,240萬9,505元。由雲林縣縣長張麗善、文化觀光處處長謝明璇、北港鎮安宮主委林信在、榮譽主委莊松裕、立委張嘉郡、立委丁學忠、副議長蔡咏锝、議員黃文祥、議員蔡孟真、北港鎮長蕭美文、北港鎮民代表會主席黃美蘭、雲林縣議員蔡岳儒服務處秘書陳泰佑等貴賓出席，共同見證，並由規劃設計者黃毅誠建築師帶領與會來賓一同了解鎮安宮的價值與工程願景。此次修復工程之啟動，象徵古蹟保存工作邁入嶄新的里程碑。

雲林縣定古蹟北港鎮安宮啟動修復，總工程經費新臺幣2,240萬9,505元，預計工期為480日曆天。（圖／記者洪佳伶攝）

「北港鎮安宮」，又稱三益境鎮安宮，位於雲林縣北港鎮館前街，於咸豐八年(1858年)由峰山蔡姓族人迎請七府千歲渡臺，光緒十一年（1885年）建廟；同年北港爆發瘟疫，北港地方仕紳到下崙福安宮迎請丁府八千歲鎮瘟，後入祠七仔爺廟，又稱「七仔爺館八王廟」，民國五十年代易名「鎮安宮」。廟內主祀七府千歲、楊府七千歲、丁府八千歲、吳府三千歲及馬府千歲，擁有豐富的移民文化底蘊；日治時期鎮安宮遭當局施行皇民化運動的影響，神像一度藏於居民家中，廟身建築與廂房也因地震傾毀而未改建，僅留現址約十坪廟地。廟體於民國40年(1951年)大規模重修，於民國44年（1955年）12月完成修建而成今主廟格局，仍祭祀並保有建廟至今的傳統，稀有的紙糊七王爺及其他神像，現今祭祀的聖尊為北港紙糊師傅許永護於民國98年(2009年)左右製作。

北港鎮安宮建築物本體由三道磚牆與擱檁式屋頂構成，由江清露司傅操刀，施作八仙、入口龍虎邊泥作與上方屋脊泥作及石雕；後又延請陳壽彝畫師重繪廟內六面壁畫畫作與入口門神；另委託北港著名工藝師葉金池繪製入口壁畫。廟體於民國102年（2013年）左右，聘請江清露外姓弟子，本縣無形文化資產剪黏工藝大師—許哲彥司傅整修並新作水槽樑上之八仙一組及其他剪黏之整修。廟內亦保有許澤南司傅民國51年(1962年)設計監製之神轎，且一直沿用至今。雖然北港鎮安宮廟體規模不大且經大規模整建，卻匯集了多位國寶級大師及地方工藝師的心血和精湛技藝，深具珍貴的文化資產保存價值，於民國106年(2017年)指定為雲林縣縣定古蹟。

北港鎮安宮自整建至今已逾六十餘年，然廟體歷經歲月及地震、風災等災害，牆面結構及屋面皆有所損傷，甚至因屋面滲水與壁體潮氣，使珍貴的壁畫及剪黏作品的保存面臨嚴峻的考驗。經過廟方多方奔走及文觀處積極向中央爭取經費，取得中央核定總計畫1,900萬元，補助款1,615萬元(85%)，廟方自籌95萬元(5%)，另由雲林縣政府挹注配合款190萬元(10%)及自籌款340萬9,505元，總計畫經費共計新臺幣2,240萬9,505元整。除了廟宇裝飾物的修復外，亦須具體改善屋面滲水、木構件及牆體損壞及廟內通風問題，另搭配適當生物防治及消防設備設置，以增加古蹟本身防護能力。最後藉由夜間照明的規劃，讓珍貴的文化資產在保留傳統的同時，也能以新面貌展現在眾人之前。

規劃設計者黃毅誠建築師帶領與會來賓一同了解鎮安宮的價值與工程願景。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，北港鎮安宮為地方重要文化資產，見證北港地區歷史發展脈絡，具有高度歷史、文化與藝術價值。縣府長期重視文化資產保存工作，期盼透過本次修復工程，除了讓北港鎮安宮得以妥善保存及延續外，亦將多元的匠藝技術，無論是有形或無形文化資產可以好好地的保存及推廣，使北港多元豐富的文化資產能永續傳承，成為民眾認識地方歷史文化的重要場域。

文化觀光處處長謝明璇表示，北港鎮安宮因歷經長時間使用及自然環境影響，建築本體與部分構件已有不同程度劣化，為確保結構安全及延續文化價值，特別辦理本次修復工程。本案已於民國109年(2020年)由財團法人成大研究發展基金會完成前期之修復及再利用計畫，並由黃毅誠建築師事務所完成修復設計後，即展開此次修復工程。本次工程以「最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性」之文化資產修復原則，施工過程中將結合傳統工法與適當現代技術，針對屋面、牆體進行整修，以確保結構安全無虞，同時解決廟體滲漏水問題。廟宇內珍貴的彩繪、泥塑、剪黏等珍貴藝術亦將由專業修復師及匠師進行修復，力求恢復古蹟原有風貌與歷史特色。

本修復工程由雲林縣政府主辦，由黃毅誠建築師事務所監造、高進營造有限公司承攬施工，預計工期為480日曆天。工程完成後，將提供民眾更安全、完整且具教育意義之文化空間，並有助於推動地方文化保存與觀光發展。古蹟修復不僅僅是修復工程，更是文化傳承的重要實踐，讓珍貴的歷史記憶及廟宇藝術得以延續，成為全民共同珍惜與守護的文化資產。

北港鎮安宮主委林信在致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

立委張嘉郡致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

立委丁學忠致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

北港鎮長蕭美文致詞。（圖／記者洪佳伶攝）