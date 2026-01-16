（有影片）／雲林縣府人事新局啟動 人事處長交接、文觀處長到任

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（16）日上午舉行人事處處長交接暨文化觀光處處長就任典禮，由縣長張麗善主持，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮親臨監交，場面隆重。人事處處長黃杰男屆齡退休，新任處長由彰化縣政府人事處副處長陳金柳接任；原文化觀光處處長陳璧君將於115年1月1日陞任副縣長，其職缺由謝明璇接掌，縣府人事布局正式完成銜接。

人事處長交接典禮在與會貴賓及同仁的共同祝福下，溫馨又圓滿。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善縣長表示，黃杰男處長服務公職逾40年，任內致力於人事制度健全與同仁權益保障，對縣府行政穩定發展貢獻良多，感謝其長年辛勞付出，並祝福退休後生活順心圓滿。她也期許新任處長陳金柳，能在既有良好基礎上，持續精進人事服務品質，協助打造專業、穩定且具凝聚力的公務團隊。

文化觀光處長由具有雲林深厚生活連結，長期關注地方公共事務的謝明璇(右)接任。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，陳璧君副縣長過去在文化觀光處推動多項政策，為雲林文化觀光奠定堅實基礎，未來將在副縣長新職位上持續發揮所長。她也期盼新任文觀處處長謝明璇，能承接既有成果，結合專業與創新思維，為雲林文化觀光注入新動能。

新任文觀處謝處長到職茶會在各界嘉賓熱情參與下，場面隆重又熱鬧。（圖／記者蘇榮泉攝）

新任人事處處長陳金柳具公共政策碩士學歷，曾任臺中市政府及彰化縣政府多項人事主管職務，行政歷練完整，並曾獲模範公務人員肯定。新任文觀處處長謝明璇擁有傳播、公關及活動統籌背景，曾任航空產業及地方社團組織執行秘書，對地方產業脈動與民間需求具備深入理解。

人事處處長黃杰男屆齡退休，由行政院人事行政總處人事長蘇俊榮頒發感謝狀。（圖／記者蘇榮泉攝）

典禮在與會貴賓與縣府同仁見證下圓滿完成，展現雲林縣政府團隊穩健傳承、承責致遠的施政精神，為後續縣政推動奠定良好基礎。

