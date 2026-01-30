（有影片）／雲林良品首度進軍巴林 攜手AL JAZIRA超市布局中東高端市場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府持續推動農產品國際化，首度攜手巴林知名高端連鎖通路AL JAZIRA超市，將雲林生鮮特色農產正式推進中東市場，開啟雲林良品拓展國際通路的重要里程碑。縣長張麗善表示，此次合作不僅是雲林良品首度進軍巴林，更象徵雲林農業邁向全球市場、搶攻高端消費族群的關鍵一步。

雲林縣政府攜手巴林AL JAZIRA超市，將雲林生鮮特色農產推進中東市場。（雲林縣政府提供）

縣府於1月29日至31日，在AL JAZIRA超市旗下三間分店辦理為期三天、共九場的試吃推廣與展售活動。縣長張麗善29日親自率團到場行銷，主打美生菜、五彩蘿蔔、芭樂、茂谷柑、鳳梨、木瓜等多項新鮮農產，並同步展出花生、地瓜、雞精、醬油等加工產品，向當地消費者與國際客群展現雲林農業的品質實力與多元樣貌。

美生菜、五彩蘿蔔、芭樂、茂谷柑、鳳梨、木瓜等多項雲林優質農產品,在巴林AL JAZIRA超市上架。（雲林縣政府提供）

張麗善指出，雲林縣是台灣重要農業大縣，自2018年起積極推動農產品外銷，七年多來多次率團前往新加坡、馬來西亞、日本、韓國等國拓銷，協助在地農民與業者站穩國際市場。此次藉由波灣國際食品展契機，首度將雲林良品帶入中東巴林，別具指標意義，也感謝駐巴林代表處陳龍錦大使及團隊積極媒合，促成疫情後台灣生鮮蔬果重返巴林市場。

縣府將持續輔導農民與業者強化產品分級、包裝設計、清真及國際認證，深化品牌形象，讓「雲林良品」持續進軍中東及全球市場。（雲林縣政府提供）

她進一步表示，AL JAZIRA超市在巴林具高度指標性，主要客群為白領階級及高消費力的國際人士，是雲林良品進軍中東、接軌國際的重要平台。中東地區因農耕條件有限，長期仰賴進口農產品，市場穩定但競爭激烈，縣府選擇以高端通路切入，提升雲林良品在國際市場的能見度與競爭力。

執行長Abdul Hameed Dawani表示，雲林農產品品質優良、深具市場潛力，樂見雲林良品進入通路銷售，期待未來能展開更長期且多元的合作。（雲林縣政府提供）

宜捷威科技股份有限公司總經理林延蓉表示，公司深耕巴林市場多年，疫情期間因航線中斷一度退出，疫後在駐巴林代表處與雲林縣政府協助下，去年10月重新啟動試銷，首批雲林芭樂即獲市場高度肯定。此次結合食品展與通路展售，象徵台灣生鮮蔬果正式重返巴林主流市場，未來將以巴林為據點，持續拓展中東各國。

駐巴林代表處大使陳龍錦也肯定此次合作的指標性，認為有助深化台灣與中東地區的農業交流，為雲林農產開創更寬廣的國際舞台。（雲林縣政府提供）

AL JAZIRA超市執行長Abdul Hameed Dawani表示，雲林農產品品質優良、深具市場潛力，樂見雲林良品進入通路銷售，期待未來能展開更長期且多元的合作。駐巴林代表處大使陳龍錦也肯定此次合作的指標性，認為有助深化台灣與中東地區的農業交流，為雲林農產開創更寬廣的國際舞台。

食品展與通路展售，象徵台灣生鮮蔬果正式重返巴林主流市場，未來將以巴林為據點，持續拓展中東各國。（雲林縣政府提供）

