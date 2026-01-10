（有影片）／雲林表揚消防義消楷模57人 肯定守護縣民安全力量

縣長張麗善親自頒獎表揚，向長年站在第一線守護縣民生命財產安全的消防及義消夥伴表達最高敬意與感謝。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣消防局今（10）日上午於消防局大禮堂舉辦第七屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，公開表揚年度表現優異的消防與義消人員共57人。縣長張麗善親臨會場頒獎，向長年站在第一線守護縣民生命財產安全的消防及義消夥伴表達最高敬意與感謝。

雲林縣消防局今(10)日舉行第七屆「消防及義消楷模人員表揚典禮」，感謝全體消防及義消們共同努力的辛勞與奉獻。（圖／記者蘇榮泉攝）

表揚典禮貴賓雲集，包括雲林縣議會議長黃凱、議員黃美瑤、斗六市長林聖爵到場致意，立法委員張嘉郡及多位縣議員亦派代表出席，共同肯定消防與義消人員的辛勞付出。雲林縣義消總隊長黃凱議長，他感謝消防及義消兄弟無私奉獻，沒日沒夜守護雲林，能夠獲得楷模表揚實至名歸，對於消防各項設備預算，他與議會同仁絕對鼎力支持。

廣告 廣告

張縣長由衷感謝敬佩消防與義消同仁無私奉獻，更感謝所有眷屬能夠做為最堅強後盾。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善表示，消防工作不僅是一份專業，更是一項使命。面對風災、水患與各類火警事故，消防與義消人員始終堅守崗位、無私奉獻，讓雲林得以一次次平安度過挑戰，縣民得以安居樂業。她也感謝消防、義消眷屬長期作為最堅實後盾，讓第一線人員無後顧之憂，全心投入救災任務。

身為雲林縣義消總隊長，黃凱議長頒獎表揚感謝消防及義消兄弟無私奉獻，沒日沒夜守護雲林。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，雲林縣近年城市治理成果屢獲肯定，2025年《天下雜誌》縣市長施政滿意度調查中，雲林以72.8%創下歷史新高，名列全國前段班；同年在亞太暨台灣永續行動獎中勇奪37座獎項，其中消防局「韌性消防永續雲林」專案更榮獲國內外永續獎項，展現消防專業與永續治理並行的具體成果。

義消總隊長黃凱議長感謝警義消兄弟無私奉獻，能夠獲得楷模表揚實至名歸，對於消防各項設備預算，他與議會同仁絕對鼎力支持。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣消防局長林文山指出，近年消防建設投入超過2億元，新建虎尾高鐵及四湖消防分隊，強化大虎尾與沿海地區防救能量；另於114、115年間再投入約7,000萬元，汰換雲梯車、救助器材車、大型水箱車及化學消防車等設備，並完成44部救護車更新，全面提升救災與救護品質。

縣長張麗善親自頒獎表揚，向長年站在第一線守護縣民生命財產安全的消防及義消夥伴表達最高敬意與感謝。（圖／記者蘇榮泉攝）

在義消福利方面，縣府同步提高義勇消防平安保險保費與理賠額度，並調升協勤津貼與工作獎勵金，讓義消夥伴在付出的同時，也能獲得更完善的保障。張麗善強調，縣府將持續推動車輛汰換、廳舍建設、智慧防救科技及福利制度優化，與消防、義消攜手打造安全、永續且具韌性的雲林家園。

縣長張麗善親自頒獎表揚，向長年站在第一線守護縣民生命財產安全的消防及義消夥伴表達最高敬意與感謝。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善親自頒獎表揚，向長年站在第一線守護縣民生命財產安全的消防及義消夥伴表達最高敬意與感謝。（圖／記者蘇榮泉攝）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！