（有影片）／雲林陳姓旅客遭杜拜機場警察帶走 張嘉郡、劉建國促外交部全力協助
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】針對旅台陳姓男子於阿布達比機場遭警方帶走一事，引發社會關注，立法委員劉建國與張嘉郡分別對外表達高度重視，並要求外交部立即介入協助，確保當事人安全及合法權益。
立法委員張嘉郡表示，在得知消息後，第一時間即透過外交部查詢陳姓旅客最新狀況，全力協助儘速獲釋。她強調，外交部必須確保國人在海外享有基本人身安全、法律保障與人道待遇，這是政府不可推卸的責任。然而，她指出令人遺憾的是，陳先生在遭逮捕之初似乎未獲得駐外館處應提供的緊急協助。
張嘉郡引用《出國旅行安全實用手冊》內容指出，國人在海外遭拘禁時可要求聯絡駐外館處並請求派員探視，但從目前掌握的情況來看，駐外單位明顯有疏失。她要求外交部立即協助家屬，確保陳先生在杜拜警局的待遇符合國際人權與正當法律程序，並加速釐清是否有誤會或行政程序問題，讓當事人早日返台與家人團聚。
另一方面，立委劉建國透露，26日上午服務處接獲陳姓夫妻友人自土耳其來電通報，指陳姓男子在23日抵達阿布達比機場時因語言不通，被當地警方帶走，其妻子因不知所措而向機場相關單位及團體尋求協助。多名宗教團體友人也陸續向服務處反映，希望儘速協助了解狀況。
劉建國表示，在接到消息後立即聯繫外交部，並親自致電外交部長林佳龍，請求儘速協助尋找人員並了解案情。林部長也已責成駐杜拜辦事處全力協助，盡快釐清陳姓旅客被帶走的原因，確保安全無虞。
兩位立委均強調，政府在國人海外遭遇突發狀況時必須主動提供協助，外交部更應檢討相關作業流程，避免類似事件重演，確保國人旅遊安全不受影響。
