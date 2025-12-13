（有影片）／非洲豬瘟不傳人 彰化推「台灣豬安心吃」近千人捧場

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】因應近期非洲豬瘟疫情引發民眾對豬肉食安疑慮，彰化縣養豬協會今（13）日在員林市三和公園舉辦「台灣豬安心吃國產豬肉推廣品嚐活動」，透過優惠促銷與免費試吃，向民眾宣導國產豬肉安全無虞，吸引近千名民眾前來「呷安心」。

彰化縣養豬協會今（13）日推廣國產豬肉，破除非洲豬瘟疑慮，吸引近千名民眾前來「呷安心」。（記者陳雅芳攝）

近期非洲豬瘟疫情引發部分民眾對豬肉食安的擔憂，彰化縣養豬協會今（13）日舉辦「台灣豬安心吃國產豬肉推廣品嚐活動」，現場推出三層肉買一送一優惠，並提供肉絲炒米粉、滷肉飯及羊肉湯免費品嚐，吸引大批民眾排隊試吃，現場人潮絡繹不絕。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，自10月間爆發非洲豬瘟疫情後，網路流傳部分錯誤資訊，導致民眾對豬肉產生誤解，甚至出現「不敢吃豬肉」的情況。為重建消費信心，協會特別舉辦推廣活動，希望讓民眾了解合格國產豬肉的安全性，能夠放心選購、安心食用。

陳筆輝指出，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，對人體完全無害，國內養豬場皆採取高規格防疫措施，產業鏈也與政府密切合作，確保任何風險都能即時掌握並有效阻斷傳播。他也呼籲民眾切勿輕信未經查證的網路訊息，以免影響正常消費與產業發展。

彰化縣養豬產業也藉由活動推廣縣府輔導的品牌「彰化健康豬肉」，強調產品「不添加瘦肉精、符合衛生標準、來源合法透明」，讓消費者在選購時有明確識別。

陳筆輝表示，彰化縣為全台第三大養豬縣市，近年來縣府從生產源頭到銷售端層層把關，嚴格落實用藥管理與衛生查驗，確保豬肉品質與食安無虞。目前「彰化健康豬肉」除可在全聯、楓康及喜美等量販通路購買外，縣內21處傳統市場專賣店及台中1處專賣店也皆可選購。

此外，在農業部規範下，國內豬肉養殖制度完善，從飼養、運輸到屠宰均依法管理，肉品市場與屠宰場皆有防檢署派駐屠檢獸醫師進行屠前、屠後檢查，不合格豬隻絕不流入市場。

陳筆輝再次強調，只要充分加熱，國產豬肉可安心食用，呼籲消費者支持在地養豬產業，共同守護台灣食安。