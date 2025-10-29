（有影片）／非洲豬瘟之亂 北斗肉圓一條街下週恐全面歇業

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】非洲豬瘟疫情延燒，中央延長全國禁宰、禁運豬隻10天，北斗鎮多家肉圓店面臨豬肉短缺，業者說，豬肉「這是我們肉圓最關鍵的靈魂，沒有肉，餡料就不行。」庫存僅能撐到本週末，下週一起將暫停營業至少五天，下週起可能暫停營業。

非洲豬瘟疫情延燒，中央延長全國禁宰、禁運措施10天，北斗鎮多家肉圓店面臨豬肉短缺，下週起可能全面歇業。（記者陳雅芳攝）

北斗鎮有9家肉圓店，被稱作「肉圓一條街」，吸引不少老饕專程前來排隊品嘗。然而近日街上卻少了往日的熱鬧，排隊人潮明顯減少，許多店家貼出「暫停營業」公告，讓愛吃肉圓的民眾感到錯愕。

業者范振森說，他的肉圓店每天都用手切的溫體豬後腿肉製作內餡，「這是我們堅持的傳統口味，沒有肉就做不出來。」雖然之前曾靠連假前的備貨撐住，但庫存僅能撐到本週末，下週一起將暫停營業至少五天，「這次真的快撐不下去了。」

位於北斗奠安宮美食廣場的「肉圓瑞」同樣面臨缺肉困境。業者表示，本週庫存用完後就無肉可賣，雖然曾考慮改用雞肉替代，但民眾最愛的是豬肉大塊咬下的口感，「雞肉得重新研發配方，等推出新口味，豬肉說不定就恢復供應了。」

北斗鎮五權里長謝正良說，北斗肉圓獨特的地方風味，也因此更顯珍貴。北彰化以大顆「彰化肉圓」聞名，口感Q彈飽滿；南彰化北斗肉圓則以皮薄酥香、餡料多汁取勝。兩派雖口味不同，卻同樣依賴新鮮溫體豬肉，禁宰令一出，傳統老店首當其衝。

謝正良提醒，鎮上多家肉圓店都在苦撐，「這週是關鍵，下週可能整條街都吃不到肉圓」，他也幽默地說，有業者已打算趁機環島休息，「想吃肉圓的民眾，最好趁現在來嚐鮮。」 街頭老顧客林小姐表示，「我每週至少吃一次北斗肉圓，聽說要休息，好捨不得。」不少民眾紛紛表示，要趁存貨還在時，一次吃個過癮，免得下週失望而歸。