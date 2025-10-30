（有影片）／非洲豬瘟之亂 豐年祭不烤山豬 原因是非洲豬瘟豬隻禁運禁宰

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】非洲豬瘟之亂！彰化縣原住民族文化節將於11月8日在縣立體育館圓形廣場舉行，但受非洲豬瘟影響，往年活動中不可或缺的烤山豬表演今年全面取消，改以搗麻糬呈現傳統文化特色。縣府表示，雖少了烤大豬的熱鬧場面，仍有超過600位族人參與傳統體能與舞蹈競賽，以及原住民市集活動。

烤山豬取消！彰化原住民族文化節11月8日登場，將改搗麻糬呈現傳統特色。（記者陳雅芳攝）

彰化縣政府今（30）日在原住民生活館舉行「114年彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動」宣傳會。受台中梧棲非洲豬瘟疫情影響，全台活豬禁宰禁運，往年活動中不可或缺的現場烤山豬，今年將以搗麻糬替代，成為活動新亮點。原住民議員陳榮妹表示，今年活動不會有烤山豬，不少族人感嘆豐年祭烤山豬或將成為歷史名詞。

縣長王惠美指出，彰化縣原住民族文化節是縣內最具代表性的原住民文化活動，今年將有超過600人、12支隊伍參加傳統體能與舞蹈競賽，並設置超過20攤原住民市集，展示各族美食與工藝。

王惠美表示，活動當日將舉行聯合主祭祈福儀式，由各族長老及代表組成聯合主祭團隊，以「敬天、敬地、敬祖靈」的傳統儀式傳承文化，也祈求祖靈護佑族人平安健康。

王惠美說，現場還有五個單位組成的服務團隊，提供族人各項權益福利諮詢與政令宣導，期望讓原住民朋友把彰化當作第二個故鄉，並將原住民族文化及語言向下扎根。

參賽族人為了在比賽中取得佳績，許多人早在9月就開始利用假日及晚間時間練習。陳榮妹表示，今年報名隊伍數為歷年最多，感謝縣府提供豐富的原住民福利政策，也感謝族人對活動的支持與認同。雖然今年缺少烤大豬，但透過搗麻糬活動，仍能體驗原住民文化特色，歡迎民眾11月8日一同蒞臨，感受多元文化魅力。

縣府統計，截至今年9月底，彰化縣平地原住民3546人、山地原住民3687人，共計7233人，較去年增加436人。隨著地方自治法修法，明年彰化縣將可選出平地及山地原住民各一席議員，全縣原住民政治代表性將更完整。