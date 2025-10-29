（有影片）／非洲豬瘟衝擊校園午餐 彰縣全面加強食安防護

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台中非洲豬瘟疫情持續擴散，豬隻禁運禁宰延長10天，影響校園午餐食材供應。彰化縣長王惠美今（29）日前往泰和國小中央廚房視察，關心學生餐食營養及防疫管理，縣府啟動四大食安防護機制，確保學生午餐「營養、安全、安心」。

因台中非洲豬瘟疫情，豬隻禁運禁宰延長10天，彰化縣長王惠美今（29）日赴泰和國小視察校園午餐，確保學生安全用餐。（縣府提供）

隨著台中非洲豬瘟疫情升溫，中央宣布豬隻禁運禁宰延長10天，彰化縣多家豬肉攤商已暫停營業，學校餐食安排面臨挑戰。為保障學生健康與餐食品質，彰化縣長王惠美今（29）日前往泰和國小中央廚房實地視察，了解食材來源、備餐流程與防疫措施，並與學校廚房人員及營養師座談，確保每份午餐兼顧營養與安全。

王惠美指出，縣府已落實四大食安防護措施：一、嚴格食材把關，所有學校豬肉食材須附國產可溯源證明，並檢測萊克多巴胺，必要時以雞肉、魚肉或豆製品替代；二、強化營養審查，由縣府營養師團隊確認菜單均衡且供餐穩定；三、推廣惜食減廢，合理備餐並確實處理廚餘；四、加強邊境管制宣導，提醒師生不得攜帶肉品入境，共同防堵疫情。

王惠美視察現場，中央廚房飄散出香氣，工作人員忙進忙出，展示CAS冷凍豬肉來源證明及萊克多巴胺檢測試劑，充分展現從產地到餐桌的食安管理精神。王惠美表示，目前全縣約9萬名學生參與營養午餐，縣府將持續配合中央防疫規範，滾動調整供餐政策，同時加強教職員生及家長的防疫與飲食教育宣導，兼顧防疫、食安與社會關懷。

教育處指出，泰和國小中央廚房備餐流程嚴謹順暢，從食材驗收、分切、烹調到出餐都有明確SOP，每一環節均落實防疫與衛生規範。校方營養師也強調，即便部分豬肉菜色暫停供應，仍會以雞肉、魚肉或豆製品替代，確保學生每日攝取足夠蛋白質及均衡營養。

王惠美最後提醒，非洲豬瘟非人畜共通傳染病，經合法檢驗與標示的豬肉可安心食用，家長與民眾無須恐慌。縣府將持續與學校攜手守護校園食安，確保學童每天都能安心用餐、健康成長。