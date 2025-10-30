（有影片）／非洲豬瘟衝擊豬肉斷炊 阿泉爌肉飯改賣雞腿飯人氣爆棚

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】非洲豬瘟疫情持續衝擊全台豬肉供應，彰化許多以溫體豬為主的小吃業者被迫暫停營業，餐桌上的經典庶民美食「爌肉飯」也面臨斷炊危機。知名老字號「阿泉爌肉飯」則迅速應變，推出限量滷雞腿飯與雞腿便當，今（30）日，首日開賣的300隻巴掌大雞腿不到中午就銷售一空，現場排隊人潮絡繹不絕。

非洲豬瘟影響下，彰化阿泉爌肉飯首度推出滷雞腿飯，首日準備的300隻巴掌大雞腿一開賣即被搶購一空，香氣撲鼻、人氣不減。（記者陳雅芳攝）

店內香氣撲鼻，滷雞腿散發微甜滷汁香氣，搭配白飯，色香味俱全，吸引許多老饕與附近上班族排隊等候。阿泉爌肉飯老闆謝泊宏說，上週三非洲豬瘟疑似爆發時，他就開始盤算豬肉供應恐受影響。「平時店裡也會滷豬腳、雞腿自用，這次就拿雞腿試滷，味道大致有概念。」他透露，週末快速找了雞腿供應商，決定推出雞腿飯與雞腿便當，售價一碗65元，並採限量供應。

廣告 廣告

謝泊宏表示，滷雞腿比滷爌肉更費工，需要小火慢滷，才能保持肉質鮮嫩不柴。他用秘製滷汁，加入少許糖與香料調味，呈現淡淡微甜的香氣，入口軟嫩、滷香滑順，吃完仍讓人滿足卻不膩。對於成本，他笑說：「這幾天雞腿比爌肉還貴，但顧客的味道與品質感受不能打折。」

非洲豬瘟影響下，彰化阿泉爌肉飯首度推出滷雞腿飯，首日準備的300隻巴掌大雞腿一開賣即被搶購一空，香氣撲鼻、人氣不減。（記者陳雅芳攝）

今天現場人潮絡繹不絕，不少老客人雖然沒有爌肉，仍搶著買雞腿飯。排隊的王小姐說：「雖然平常都是吃爌肉飯，但今天改吃雞腿飯也很好吃，滷汁很入味，雞腿肉又嫩又多汁。」另一位上班族林先生則說：「這個香味真的很誘人，排隊值得！」

彰化縣議員楊子賢今早也到場嘗鮮，他說，爌肉飯是彰化人從早餐到宵夜的日常美食，如今疫情衝擊供應，許多店家只能暫停營業，但看到阿泉願意轉型，展現不怨天、不喊苦的態度，令人佩服。他說：「滷汁的靈魂依舊，白飯拌上醬汁香氣四溢，雞腿入味又不乾柴。」

非洲豬瘟影響下，彰化阿泉爌肉飯首度推出滷雞腿飯，首日準備的300隻巴掌大雞腿一開賣即被搶購一空，香氣撲鼻、人氣不減。（記者陳雅芳攝）

謝泊宏坦言，過去難以想像會跨足賣雞肉產品，但隨著產業環境改變，唯有彈性應變才能繼續走下去。他希望疫情能早日平息、豬肉供應恢復穩定，也不排除未來在招牌豬肉料理之外，推出豬腳等傳統品項，延續阿泉爌肉飯的老味道。