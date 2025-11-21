（有影片）／非飆仔競速 埔心車禍意外 BMW撞進7-11超商4人受傷

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣埔心鄉員鹿路20日晚間發生5車連環追撞事故，一輛轎車違規跨越雙黃線超車，追撞前方待轉車輛後失控衝入超商，造成1名行人及4名駕駛受傷，送醫後均已脫離險境。警方初步調查，排除飆車因素，事故原因仍在進一步釐清中。

埔心鄉員鹿路20日晚間發生5車連環追撞釀4傷事故，撞上待轉車輛後失控衝進7-11超商，現場一片狼藉。（民眾提供）

埔心鄉員鹿路一段20日晚間約8時，傳出劇烈碰撞聲與尖叫聲，一輛BMW轎車由西向東行駛時，違規跨越雙黃線超車，追撞前方左轉待轉的機車後失控，先將路口一名行人撞倒，再衝入路旁7-11超商，波及後方3輛小客車，造成五車糾纏在超商門口，現場一片狼藉。

目擊民眾表示，當時看到轎車高速失控衝向超商，玻璃碎裂、車身扭曲，後方車輛來不及煞車接連撞上，現場狀況相當驚悚。有民眾誤以為是飆車事件，因為超商門口停放多輛雙B轎車，但警方表示，並非競速行為。

溪湖警分局今（21）日指出，肇事車輛由沈姓男子駕駛，單純違規超車肇禍，追撞前方待轉車輛後失控，並波及其他3輛小客車與1名行人，造成5車受損、4人受傷。警方強調，事故並無競速及其他不法行為，初步認定為違規超車造成的交通意外。

彰化縣消防局接獲通報後，立即派遣鄰近分隊的消防車及救護車前往現場，對傷者進行初步檢傷並送醫。傷者包括1名行人及4名駕駛人，其中行人骨折並有頭部撕裂傷，送至員基醫院時意識模糊，經搶救後已脫離險境；另外4名駕駛人意識清楚，均無生命危險。

警方表示，事故主要原因為違規超車，肇事駕駛人將依違反交通規則及過失傷害罪嫌移送偵辦，事故詳細經過與肇責仍在調查中。