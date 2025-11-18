（有影片）／韭菜花田二十年耕耘 越南新住民阮金紅養出台大優秀子女

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣溪湖鎮一片韭菜花田，凌晨三點，頭燈照亮田間，越南新住民阮金紅與丈夫何炎國開始一天的採收工作，移民署彰化縣服務站主任陳駿璿今（18）日帶領著「關懷列車」至阮金紅的韭菜花田，陳駿璿說，阮金紅用辛勤雙手撐起全家，也孕育出優秀台大子女，成為新住民家庭落地生根的感人典範。

住在溪湖鎮的越南新住民阮金紅，二十年來辛勤耕作韭菜花，養活一家並培育出台大優秀子女。（記者陳雅芳攝）

阮金紅回憶，當初為了照顧三名子女，她曾四處打工，收入不穩定。後來在務農朋友建議下，她與丈夫決定辭去工作，選擇種植韭菜花。韭菜花每日皆可採收，收入相對穩定，且工作時間彈性，方便兼顧子女照顧與教育。

由於韭菜花需人工採收，即便寒冬刺骨，手指凍得發紅，阮金紅仍每日凌晨下田採摘，接著送孩子上學，再整理韭菜花送往批發市場。颳風下雨或年節假期，她二十年如一日堅持不懈。

二十年的辛勤付出，換來家庭的成果。大兒子已自台灣大學畢業，目前在北部擔任工程師；女兒正在台大攻讀博士；最小的兒子也就讀大學。阮金紅表示：「為了生活與孩子教育再辛苦都值得，也希望社會看到新住民家庭的努力，翻轉對新住民二代的偏見。」

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，阮金紅女士的堅韌與新二代的傑出成就，是台灣社會正能量的來源。移民署彰化縣服務站將持續透過「關懷列車」深入各鄉鎮，提供生活適應、教育資源、法令諮詢及各項協助，讓每位新住民家庭都能安心生活，感受政府與社會的關懷。

此外，第12屆「新住民及子女築夢計畫」即日起至114年11月30日受理報名，通過審核者可獲得最高新臺幣10萬元獎勵金，詳細資訊可查詢移民署官方網站。