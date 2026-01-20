（有影片）／音樂送暖迎新年 東豐生活樂團走進彰化榮家

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節腳步近了，溫暖也提前報到。秉持「愛心溫暖社會」的理念，東豐生活樂團今（20）日走進彰化榮家舉辦公益演出，用一首首熟悉的歌曲，陪伴長輩度過一個充滿笑聲與感動的午後。

迎接農曆春節，東豐生活樂團到彰化榮家公益演出，樂聲與笑聲陪伴長輩過暖冬。（彰化榮家提供）

活動由主持人張源桔暖心串場，現場樂聲一響，長輩們立刻跟著旋律輕輕哼唱、拍手互動，氣氛輕鬆又溫馨。東豐生活樂團在團長張小豐帶領下，長期投入關懷長輩與社區服務，經常走進榮家與地方活動現場，透過歌唱、樂器演奏和舞蹈表演，把歡樂與陪伴送到長輩身邊。

這次演出節目相當豐富，接連帶來《我只在乎你》、《心情歌路》、《愛你在心口難開》、《心花開》等耳熟能詳的歌曲，搭配活力舞蹈、爵士鼓和小喇叭現場演奏，節奏明快，讓現場掌聲、笑聲不斷。最驚喜的是，團長張小豐還特別扮成象徵吉祥的「財神爺」，親手分送木耳飲、台式馬卡龍和餅乾等小點心，讓長輩一邊聽歌、一邊補充元氣，年味十足。

活動接近尾聲時，榮家住民李長海、林鳳珠受邀上台獻唱，真摯歌聲立刻引起共鳴，隨後林鳳珠更和彰化榮家主任蘇再勝合唱經典歌曲《愛情限時批》，兩人默契十足，現場氣氛嗨到最高點。

彰化榮家主任蘇再勝表示，感謝東豐生活樂團用音樂陪伴長輩，透過互動交流帶來滿滿溫暖與歡樂；未來也會持續連結社會資源，安排更多藝文與關懷活動，讓榮家成為充滿音樂、情感與笑聲的溫暖家園。