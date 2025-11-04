（有影片）／首屆苔球盆栽設計競賽永靖鄉農會登場 60名參賽者展創意

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】永靖鄉農會今（4）日舉辦全縣首屆苔球盆栽組合設計競賽，60名民眾帶著創意與巧思，用綠意和美感點亮會場，現場可見婦女、青壯年齊聚一堂，手中捧著苔球、蘭花與各式盆栽小品，忙著搭配流木、藤圈與裝飾小物，做出獨一無二的綠色作品。

永靖鄉農會舉辦首屆苔球盆栽組合設計賽，參賽民眾帶著滿滿創意，一個半小時內用苔球、盆栽和小飾品做出獨一無二的作品。（記者陳雅芳攝）

永靖鄉農會今（4）日在五樓會議室舉辦「全縣首屆苔球盆栽組合設計競賽」，吸引了60名參賽者搶報名，每場30人分A、B兩場進行比賽。比賽材料超過千元，報名費僅300元，但名額瞬間秒殺，顯示民眾對園藝創作的高度熱情。

此次比賽邀請歐式花藝設計師陳卒擔任指導老師。他說，苔球盆栽創作不僅考驗技巧，更講究整體美感與空間感。「參賽者必須在一個半小時內完成作品，將從『盆栽整體配置』『技巧』『空間感』及『美感完整度』四大面向評分。」比賽結果將於明（5）日由專家評選出前三名及優勝者，作品將在11月8日舉辦的「幸福蔬果 花現永靖 產業文化活動」中展出，讓更多民眾欣賞。

永靖鄉農會總幹事陳翠玲表示，這場比賽的目的不只是競賽，更希望透過實作活動推動園藝教育，培養參賽者的創作興趣與審美能力。她特別強調，參賽費全數捐給鄉內社福單位，而活動現場花藝義賣及展覽所得也將捐助公益，「希望農會和農友的愛心能溫暖需要幫助的鄉民。」

參賽者陳姓民眾分享，組合化的苔球盆栽打破傳統盆栽限制，能以更自由的方式呈現植物之美，「以前只是單純做苔球，這次要把它組合成盆栽，既療癒又具挑戰性，考驗整體設計功力。」紀姓民眾則表示，綠色植物除了美化空間，也能舒緩眼睛疲勞、淨化空氣，「每天看到綠色植物，心情就會變好，也讓居家環境更有療癒感。」

陳翠玲指出，本周六活動將在鄉農會對面停車場舉行，現場除展出各類花藝及蔬果作品，還有產銷班展示、青農市集、食農教育推廣活動及盆栽DIY體驗，民眾亦可品嘗在地米食、肉品及農產品小禮，活動內容豐富多元，適合全家參與。