（有影片）／香氣暖心！福山寺臘八粥送到縣府與民眾共享法喜

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆12月8日釋迦牟尼佛成道日「法寶節」前夕，佛光山彰化福山寺今（13）日上午至彰化縣政府，贈送1,650份臘八粥與縣府同仁及民眾結緣，縣長王惠美親自接待並回贈結緣禮品，現場洋溢溫馨法喜氣息。

「法寶節」前夕，佛光山彰化福山寺今日帶著熱騰騰的臘八粥來到彰化縣政府，與縣府同仁及民眾齊沾法喜。（記者陳雅芳攝）

為恭祝佛陀成道，佛光山彰化福山寺住持永嚴法師，以及國際佛光會中華總會副總會長周學文等人，今（13）日上午蒞臨彰化縣政府，親手將剛熬好的臘八粥送給縣府同仁，分享法喜與祝福。王惠美感謝福山寺師兄師姐每年清晨辛苦熬粥，並指出今年的臘八粥數量高達1,650份，象徵佛法的加持能普及每位民眾心中。

王惠美表示，佛光山長期在教育、文化與慈善等領域奉獻心力，以佛法淨化人心、安定社會。今年特別以星雲大師墨寶「和諧共生，馬到成功」為題，祝福大家新的一年平安順利、吉祥如意。她也藉此機會邀請民眾前往八卦山賞「月影燈季」，以及農曆春節的「花在彰化」與「員林燈會」，並透過「愛玩彰化」活動參加好禮摸彩，共度新春佳節。

永嚴法師感性表示，臘八粥不僅是紀念佛陀成道，也是牧羊女供養乳糜的象徵。他期盼透過「五和」──自心和悅、人我和敬、家庭和順、社會和諧、世界和平──讓社會更祥和，人心獲得洗滌，民眾吃完臘八粥後都能歡喜、健康、快樂。

王惠美說，臘八粥源自佛陀苦行六年後，接受牧羊女乳糜供養而恢復體力，並在菩提樹下悟道成佛。每年農曆12月8日，佛教徒會以五穀與諸果熬煮臘八粥，分送僧俗共享，象徵供養與祝福，延續佛陀慈悲與智慧的精神。

民政處指出，佛光山彰化福山寺積極參與教育、文化、慈善及醫療等各項利生事業，是台灣社會安定的重要力量。此次拜會交流，不僅加深與縣府的善緣，也期望透過眾人力量，共同打造更和諧、祥和的彰化社會，讓福慧自在盛開。