（有影片）／香田國小四年級勇闖白毛山 10公里挑戰展現永不放棄精神

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣二林鎮香田國小四年級18名學生，在秋雄主任帶領下，歷經7小時、全程約10公里的谷關七雄白毛山挑戰，不僅學習山野知識，也體驗到謙卑態度與同儕關懷的重要性，完成一次難忘的山野學習之旅。

二林香田國小四年級18名學生挑戰白毛山，歷時7小時，學習山野知識、團隊互助與永不放棄的精神。（香田國小提供）

香田國小四年級同學今（29）日在蔡秋雄主任的帶領下，先在白鹿吊橋完成暖身操，隨後出發。學生們沿途行走約2.5公里，抵達登山口時，原以為已經到達目的地，但主任提醒，「挑戰才真正開始！」。面對陡峭山勢，學生們需運用繩索與雙手攀爬2.3公里，體力與耐力皆受到考驗，同時也發揮彼此關懷與鼓勵的友情，助同學完成挑戰。

洪同學說，主任提醒我們要保持謙卑的態度，來完成這次的挑戰，所有垃圾都要帶走，爬山的時候要保持音量小聲，也不可以奔跑。郭同學說，東東哥哥跟我們說，當我們面對陡峭的山路，需要拉繩索時，繩索一次只能一個人拉，避免兩人同時拉會甩繩，發生危險。

二林香田國小四年級18名學生挑戰白毛山，歷時7小時，學習山野知識、團隊互助與永不放棄的精神。（香田國小提供）

巫同學說，蔡秋雄主任告訴我們，爬山當中，萬一臨時想要上大號，只能找隱蔽的地方進行，不過我們要準備塑膠袋，將使用過的衛生紙帶走，並用樹葉將大號蓋起來。林同學說，白毛山有許多地方都要繩索爬，我好不容易最後完成了，也謝謝同學的鼓勵，讓我學習到沒有堅持到底，永不放棄的精神，是無法完成挑戰的。

香田國小校長鄭培華指出，谷關七雄在登山界享有盛名，白毛山屬體力與耐力兼具的挑戰山峰。學生在校內已進行負重體能訓練及行前教育，今日經歷7小時的10公里行程後，能完成挑戰並互相扶持，收穫豐富。

二林香田國小四年級18名學生挑戰白毛山，歷時7小時，學習山野知識、團隊互助與永不放棄的精神。（香田國小提供）

鄭培華也感謝秋雄主任、南湖社大山野志工、秀傳錫卿志工及陪同家長，讓山野教育活動平安順利完成。