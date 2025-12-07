（有影片）／馬路變畫布！黃秀芳辦封街塗鴉活動 上千親子同樂

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨彰化縣長提名將採取「類初選」，12月15日至18日將進行電話民調，4名角逐者進入初選衝刺階段，民進黨欲角逐彰化縣長有四人，包括立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，15到18日進行民調。

聖誕前夕，員林三和公園封街，孩子們在馬路上盡情塗鴉，用色彩迎接聖誕節．親子同樂熱鬧滿溢。（記者陳雅芳攝）

民進黨彰化縣長類初選倒數，爭取黨內縣長提名的立委黃秀芳，全縣走透透，勤跑基層拜票之餘，黃秀芳（7）在員林市三和公園舉辦街頭親子彩繪活動，吸引上千人參加，立委陳秀寶等人陪同。

黃秀芳說，未來她若當上縣長，會讓家長們有更好的育兒環境，會繼續擴充托嬰中心、托育中心，也要營造更友善的親子空間，讓家長可以常帶小朋友走出戶外，讓小朋友快樂成長。

員林市三和公園封街變身大型畫布，活動上午正式開始，封街馬路成為孩子們的「創意舞台」，現場氣氛熱鬧非凡。30歲的許媽媽帶著兩個孩子到場，她表示：「平常很少有機會在馬路上畫畫，一到現場小朋友就非常開心，畫了太陽、皮卡丘，希望未來能多舉辦這種有趣的親子活動，也展現快樂城市的活力。」

活動安排包括魔術秀、泡泡秀及氣墊遊樂設施，大小朋友宛如置身遊樂園。黃秀芳在立委陳秀寶等人陪同下，與親子一同參與塗鴉，孩子們創作出各式卡通人物，也有人寫下「我愛臺灣」，親子合作完成「八卦山大佛」，讓整條馬路宛如大型畫布。

黃秀芳指出，孩子的創意令人感動，未來將持續推動更友善的育兒環境及親子空間，鼓勵孩子減少過度3C使用，創造親子共處的時光，也為青年父母減壓，讓親子都能快樂成長。

她並強調，塗鴉是孩子培養美感的最佳時刻，天馬行空的想像躍然紙上，所帶來的成就感能引導孩子往更美好的方向前進。「這次封街塗鴉，讓孩子以安全合法的方式在馬路上創作，互動的美好將是活動最好的激勵與鼓舞。」

參與的陳姓家長表示：「平常馬路不能亂畫，今天數百名孩子一起在馬路上創作，感覺非常棒！」

黃秀芳說，縣政的推動，每位縣民朋友都是主人，這是今天把馬路當許願版的原因，她希望透過這樣的活動，可以傾聽更多縣民朋友的心聲，包括教育、文化、親子、產業、社福、交通等各方面，凝聚未來縣政推動的共識。