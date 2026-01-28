（有影片）／驚險瞬間！溪湖工地鐵材從11樓墜落 轎車慘被壓扁

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣溪湖鎮光平街今（28）日上午驚傳工地意外，一批鐵製建材從11樓高空墜落，砸中停放路旁的廂型車及自小客車，車頂凹陷、零件散落。所幸事故發生時無人受傷，但巨響與現場混亂讓工地人員及附近居民驚魂未定。

溪湖鎮光平街發生工地意外，鐵製建材從高空墜落，路旁車輛慘被砸爛，所幸無人受傷，現場一片狼藉。（民眾提供）

今（28）日上午10時許，溪湖鎮光平街一處建築工地突然傳出巨響，「轟隆！」一批鐵製建材從11樓高空墜落，直接砸中路旁兩輛車。廂型車車頂瞬間凹陷，車身幾乎被壓扁，零件散落一地，現場一片狼藉，驚悚場面讓附近居民與工地人員全都嚇壞。

目擊者描述，事故發生的瞬間，街道似乎被炸開，「還以為炸彈掉下來！」更驚險的是，事故發生時恰好有一輛轎車駛入光平街路口，駕駛見前方施工猶豫倒車3秒，才勉強避開墜落的鐵材。

監視器畫面顯示，轎車剛慢慢駛入，前方吊掛施工材料的吊車正在操作，隨即響起一聲巨響，鐵製建材重重砸落，車頂凹陷，零件散落，彷彿街道瞬間被炸裂。

附近居民指出，這起意外「並不意外」。該建案近期日夜趕工，高樓層頻繁吊掛大型建材，施工常延續到晚上8點以後。居民語帶焦慮地表示：「每天經過這裡都心驚膽跳，果然出事了！這次砸到車，下次如果砸到人怎麼辦？」。

工地作業安全問題也引發關注。專家指出，高樓層吊掛重型建材時，若未依規設置安全網、警示標誌與隔離措施，一旦發生墜落意外，後果不堪設想。「即便是小件材料，也可能砸傷人員或造成車輛重大損失，施工單位必須加強管理。」

事發現場，工地人員與居民仍心有餘悸。一位住戶說：「每次看到吊車吊材料就像在玩命，這次幸好沒砸到人，但大家都很擔心以後發生更嚴重的事故。」街道上仍可見事故留下的破損車輛與散落建材，提醒民眾經過施工區域時務必提高警覺。

事故發生後，溪湖派出所迅速派員到場勘查，並聯繫勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心協助調查。警方表示，所幸事故未造成人員受傷，詳細原因仍待進一步釐清。