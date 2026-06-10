（有影片）／高鐵雲林站助夜光天使班啟程 弱勢學童高興圓夢高雄開拓視野

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】台灣高鐵雲林站持續深耕在地公益，10日攜手雲林縣婦幼關懷協會，協助夜光天使班弱勢家庭學童搭乘高鐵前往高雄展開一日體驗之旅，讓孩子們有機會走出生活圈、拓展視野，也感受來自社會各界的溫暖與關懷。

雲林縣議員蔡岳儒到場送行，並準備早餐為夜光天使班學童加油打氣。（圖／記者蘇榮泉攝）



出發前，雲林縣議員蔡岳儒特地到高鐵雲林站送行，為孩子們加油打氣，祝福旅程平安順利。高鐵雲林站黃姿齊副站長也代表台灣高鐵送上誠摯祝福，希望透過這趟充滿愛心的旅程，讓孩子們擁有難忘回憶，並從不同的生活體驗中累積成長養分。

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弱勢家庭孩子首次搭乘高鐵，臉上洋溢興奮笑容，對旅程充滿期待。（圖／記者蘇榮泉攝）

蔡岳儒表示，非常感謝高鐵雲林站支持夜光天使班學童，贊助高雄往返車票，讓孩子們能夠踏上一趟珍貴的探索旅程。他也特別準備早餐，並結合企業人士的愛心贊助，希望孩子們從一早出發就能感受到社會滿滿的關懷，在快樂出遊中收穫知識與自信。

學童透過高鐵與捷運體驗學習生活技能，在旅途中拓展視野、累積成長經驗。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣婦幼關懷協會總幹事黃慧玲指出，協會自民國95年成立以來，長期陪伴單親、低收入戶、隔代教養及失親家庭的孩子，除了提供課後陪讀、生活照顧及營養晚餐外，也持續推動免費配鏡等公益服務，協助經濟弱勢學童改善視力，提升學習能力。她感謝台灣高鐵提供這次難得機會，讓孩子們透過旅行豐富生活經驗，感受到社會的支持與鼓勵。

高鐵雲林站攜手雲林縣婦幼關懷協會，陪伴弱勢學童開心啟程前往高雄展開一日遊。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次參與活動的孩子中，小玲三姊弟來自低收入戶家庭，母親是越南新住民，父親因病長期住院，家中經濟壓力沉重。品學兼優的小玲努力向學，曾代表雲林縣參加全國語文競賽，榮獲台灣台語情境式演說全國特優，為地方爭光。由於母親平日忙於工作與照顧家庭，鮮少有機會帶孩子外出，這次母子四人同行，更顯得格外珍貴。

品學兼優的小玲努力向學，曾代表雲林縣參加全國語文競賽，榮獲台灣台語情境式演說全國特優，為地方爭光。（圖／記者蘇榮泉攝）

另一組參與的阿宏三兄弟，因父母離異，由單親父親獨力扶養，家庭生活困難，加上較少接觸外界，個性較為內向。經過協會長期陪伴與輔導後，三兄弟逐漸建立自信，也更願意與同儕互動。首次搭乘高鐵的他們，對這趟旅程充滿期待，希望留下難忘回憶。

高鐵雲林站表示，台灣高鐵秉持回饋社會的企業理念，不僅提供安全、舒適與便捷的運輸服務，也積極投入公益關懷，希望透過一次次的愛心行動，讓更多弱勢族群感受到社會溫暖，為孩子們創造更多美好的成長經驗。

這場充滿愛與希望的高雄一日遊，不只是一次單純的旅行，更是一堂生活教育課，讓孩子們在探索世界的同時，感受到社會各界攜手築夢的力量。（圖／記者蘇榮泉攝）



參與活動的王同學與陳同學分享，第一次搭乘高鐵出遊感到既興奮又開心，旅途中還學會如何使用悠遊卡搭乘捷運，認為這些生活技能未來無論外出或工作都很實用，也讓這趟旅程增添更多學習意義。

這場充滿愛與希望的高雄一日遊，不只是一次單純的旅行，更是一堂生活教育課，讓孩子們在探索世界的同時，感受到社會各界攜手築夢的力量，也為成長道路留下溫暖而珍貴的記憶。

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