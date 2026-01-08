（有影片）／高齡80歲癌末翁「腫瘤幾乎消失」 放射線治療創奇蹟

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】高齡80歲、長期臥床的林姓老翁，右頸被發現一顆10公分巨大腫瘤，確診第四期頭頸癌。家屬一度陷入「治療是否徒增痛苦」的掙扎，最終在彰化醫院建議下接受放射線治療，兩個月後腫瘤幾乎完全消失，為高齡癌末患者帶來希望。

80歲高齡、長期臥床的林姓老翁確診第四期頭頸癌，接受放射線治療兩個月後，原本10公分腫瘤幾乎完全消失。（彰化醫院提供）

衛福部彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣今（8）日指出，林先生年輕時長期吸菸、飲酒，10年前因出血性腦中風復原不佳，自此臥床不再能自由行動，長期住在安養中心。原以為晚年能平靜度日，沒想到四個月前，右側頸部出現一顆腫瘤，短短幾周就迅速長大至10公分，檢查後確診為第四期頭頸癌。

面對醫療選擇，家屬陷入兩難。兒女們考量父親年邁且體弱，擔心治療只會徒增痛苦，傾向放棄。然而林太太心中仍有一絲希望，她不願輕言告別，堅持尋找可能的治療方案。張博竣說：「這不是單純的醫療決策，而是家庭情感、生命尊嚴與現實條件的交織。每一步討論，都帶著掙扎與期待。」

由於林先生體弱且伴隨多重慢性病，化學治療副作用風險高，醫療團隊經多次溝通，與家屬達成共識，選擇單純放射線治療，在保障安全與生活品質的前提下，為病人保留治療希望。

林先生隨即開始為期兩個月、共35次的放射線治療。每一次治療，他都安靜配合，醫護人員細心調整姿勢，確保舒適與安全。療程結束後，原本突出、外觀明顯的腫瘤幾乎完全消失，家屬看著鏡子中父親的樣子，久違地露出笑容，醫療團隊也為之振奮。

張博竣表示，林先生身體狀況差、治療選項有限，同時又面臨家屬意見分歧、家庭支持力不足與經濟考量等壓力。選擇全健保給付的放射線治療，幾乎沒有額外花費，卻仍獲得顯著療效，充分彰顯「量身打造治療策略」的重要性。

張博竣強調：「年紀大、病況重並不代表沒有治療空間。醫療技術持續進步，對抗癌症的方法多元，每位患者都不該過早放棄。多走一步，或許就能為生命創造不一樣的結局。」這個案例不僅是一段醫療奇蹟，更是一則關於希望、選擇與愛的故事，提醒社會，即便在高齡與癌末的挑戰下，仍有值得嘗試的道路。