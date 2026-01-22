（有影片）／魔術藏科學 國聖國小六年級上演驚奇科學課

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】魔術不只讓人驚呼，還能學科學！國聖國小今（22）日邀請科學教育推廣講師蔡明峯老師到校，為六年級學生帶來一堂結合魔術、遊戲與理化原理的「科學魔術」課程，現場笑聲與掌聲不斷，孩子們在輕鬆氛圍中，悄悄把科學知識學進腦袋裡。

國聖國小邀蔡明峯老師帶來「科學魔術」課，讓六年級學生在笑聲中學理化。（國聖國小提供）

活動一開始，蔡明峯老師接連施展幾個「看似不可能」的魔術，立刻吸引全場目光，學生瞪大眼睛、驚呼連連。就在大家還沉浸在神奇氣氛中時，老師話鋒一轉，帶著學生一步步拆解魔術背後的秘密，從空氣壓力、力學原理到日常生活中的物理現象，讓抽象的理化概念變得具體又好懂。

課程中不只是「看表演」，學生還能親自上台體驗、實際操作，透過觀察、討論與互動提問，慢慢找出答案。許多孩子從一開始單純覺得好玩，到後來能主動說出原理，學習轉變在不知不覺中發生。

國聖國小邀蔡明峯老師帶來「科學魔術」課，讓六年級學生在笑聲中學理化。（國聖國小提供）

六年級學生曾敬椋興奮地分享，原來平常看到的魔術，其實都藏著科學原理，「用這樣的方式學理化，真的比較不會怕，也比較記得住。」林秉蔚也笑著說，從科學角度來看魔術很新鮮，「不只覺得好玩，還學到很多平常課本裡沒注意到的東西。」

國聖國小校長李政穎表示，感謝蔡明峯老師將多年教學經驗化為生動有趣的課程設計，讓孩子在沒有壓力的情況下理解科學，「原本覺得困難的理化，透過魔術與遊戲，瞬間變得貼近生活，這正是素養導向學習最理想的樣子。」

國聖國小邀蔡明峯老師帶來「科學魔術」課，讓六年級學生在笑聲中學理化。（國聖國小提供）

校方指出，國聖國小長期重視多元教學與體驗式學習，未來也將持續引進不同領域的師資與課程，讓學生在「做中學、玩中學」的過程中培養科學素養與探索精神，讓學習不只是考試與課本，而是一段能被看見、被感受，也被深深記住的成長歷程。