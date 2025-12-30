（有影片）／鱷魚廠拍 12/31彰化開搶！衣服1折起 韓國美食超吸睛

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著年底採購熱潮來臨，全台最大規模的單一服飾品牌廠拍「鱷魚原廠廠拍」將於12月31日在彰化埤頭工廠正式開跑。現場將集結品牌全系列商品，包括男女休閒服、童裝、皮件、內著、襪品以及寢具等數十萬件商品，全面下殺 1 折起，讓民眾一次購足，滿足不同季節與穿搭需求。

鱷魚原廠廠拍今年商品設計以 時尚剪裁 為核心概念，外套加入腰線設計，不論男性或女性款式都能展現修身效果。（記者陳雅芳攝）

今年的鱷魚廠拍還特別結合 韓國美食展，現場販售人參雞、紅棗茶、柚子茶等人氣韓國商品，讓民眾在購物之餘，也能享受道地的韓國風味。台灣勁越股份有限公司開發設計部經理鍾文玲今（30）日說，此外，開幕當天上午9點20 分，將舉辦「一元商品大搶購」活動，400件超殺商品任你挑選，保證物超所值。

鍾文玲表示，疫情後出國旅遊熱潮興起，國人多選擇日本、歐洲等中高緯度國家旅行，深秋到初春氣溫較低甚至下雪，防風、透濕的帶帽外套成了不可或缺的必備單品。鱷魚外套車縫線密實，不僅防風防水，布料透濕設計可排出內部濕氣，保持乾爽舒適，避免悶汗帶來的不適。

鍾文玲指出，今年商品設計以時尚剪裁為核心概念，外套加入腰線設計，不論男性或女性款式都能展現修身效果，提升穿搭質感。羽絨外套除了防水保暖外，更提供多種顏色選擇，滿足不同喜好。

除了厚款羽絨外套，現場還有輕薄型羽絨服，適合不怕冷或日常穿搭族群；機能型立體棉外套 內層加絨裡，保暖度不輸羽絨，兼具輕量與實用性，讓消費者依需求自由選擇。

廠拍還規劃春夏專區，短袖與輕便外套特價390元、590元及790元，不論男女都能找到心儀款式，讓一年四季的穿搭需求一次滿足。

現場韓國美食展也十分吸睛，除了熱騰騰的人參雞、紅棗茶與柚子茶，還有韓國製鍋具與食品物產，讓民眾在國內就能體驗韓國風情。到場加入官方 LINE@ 或拍照打卡，還能獲得可愛鱷魚造型吊飾，增添趣味互動。

「鱷魚原廠廠拍」活動將於2025年12月31日至2026年1月4日，在彰化縣埤頭鄉豐崙村沙崙路439號的埤頭工廠熱鬧登場，活動時間為每日上午9時30分至下午5時，提供民眾年終採購的多元選擇，歡迎民眾把握期間前往選購，相關活動資訊也可洽服務專線04-8006151。