（有影片）／鹿港全民運動館招商說明會 吸引專業團隊熱絡參與

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】前（錢）途無限！海線居民引頸期盼的「鹿港全民運動館」今（20）日在亞太鹿港渡假村舉行招商說明會，由縣長王惠美主持，並宣布這座全新的運動館預計今年底完工，將成為鹿港的新地標。

彰化縣政府舉辦鹿港全民運動館招商會，宣布館內多元設施年底完工，歡迎民間專業團隊參與經營。（記者陳雅芳攝）

王惠美表示，鹿港館由縣府自籌4億元經費興建，占地2公頃、2層樓，館內規劃6大核心設施，包括SPA舒壓室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場，無論是想放鬆身心的長者、追求專業運動的青年，還是親子家庭，都能找到適合的活動空間。

她說，這是八大生活圈國民運動中心計畫的一環，和美館預計今年3月啟用，而鹿港館工程進度超前，有望提前讓鄉親享受全新運動體驗。

現場與會的多家知名運動休閒業者，對館內多元設施與經營模式表現出高度興趣。王惠美指出，鹿港館周邊人口基數穩固，鹿港鎮約8萬人，鄰近福興鄉4萬人口，加上彰濱工業區的龐大勞工就業人口，交通便捷，市場潛力大。初步評估10年可創造約2.6億元產值，但以鹿港館的地理位置、交通優勢及觀光人氣，發展潛力遠不止於此。

教育處長蔡金田補充，鹿港館服務範圍不只鎮內居民，也涵蓋福興、秀水、線西及和美，擁有穩定的定居人口，加上觀光人流和產業就業人口，具備「定居、產業、觀光」三大消費動能，為館內營運帶來穩定且長期的支持力。

王惠美強調，縣府已搭好舞台，但仍需要民間專業團隊來演繹這個舞台的可能性。鹿港館營運後，不僅能帶動運動產業鏈發展，提供教練、管理人員及活動策劃等多元職缺，還能為在地青年創造就業機會，形成地方繁榮與商業雙贏的格局。

說明會現場氣氛熱絡，多家運動休閒業者熱烈交流、討論館內經營模式，互相分享經驗與建議。與會人士表示，鹿港館交通便利、人口基數大，又結合休閒與觀光資源，將成為海線居民「運動、休閒、社交」的新據點，也讓地方產業與觀光鏈形成良性互動。