（有影片）／鹿港再創高峰！施政成果亮眼 觀光建設齊頭並進

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】讓屬於大家的鹿港，再次發光發熱！鹿港鎮公所今（25）日上午舉行「114年施政成果報告」，由鎮長許志宏主持，現場湧入超過600位鄉親到場參與，會場座無虛席，共同見證鹿港持續蛻變的軌跡。

鹿港鎮長許志宏今日發表114年施政成果，細數任內城鎮發展亮點，小鎮文化魅力與觀光動能持續升溫。（記者陳雅芳攝）

許志宏表示，這些年來公所團隊始終秉持「為鄉親做事、為鹿港打拚」的初心，從生活機能改善、文化資產保存到觀光品牌塑造，一步一腳印推動各項建設。他強調，施政不僅是完成工程，更重要的是讓鄉親實際感受到生活品質提升與幸福感的累積。

在觀光表現方面，鹿港成績亮眼。根據交通部觀光署統計資料顯示，鹿港於2024年奪下全臺人潮最多的觀光景點，全年吸引超過1,730萬人次造訪；而今年觀光熱度持續升溫，今年1月至9月來訪人次已突破1,797萬，顯示鹿港不僅是假日熱點，更逐漸成為國內外旅客深度旅遊的重要目的地。

許志宏也特別感謝各界支持，指出鎮政能穩健推進，除鄉親的鼓勵與肯定外，也仰賴代表會對預算與政策的支持，以及立委、議員在建設推動上的協助；鎮政顧問團的專業建言、大鹿港志友會的實質投入，加上農漁會、社區、社團及宮廟團體長期協力，都是鹿港持續向前的重要力量，而公所同仁的日復一日付出，更是最堅實的後盾。

在文化觀光推動上，「鹿港四季紅系列活動」已逐漸成為地方品牌，透過四季節慶串聯，讓遊客在不同時節體驗鹿港的生活節奏；夜間光環境計畫點亮九曲巷與老街建築，也讓古城夜晚展現不同風貌。

同時，公會堂、桂花巷藝術村與多項公共建設的推動，讓鹿港在保存歷史的同時，也持續注入創新能量，成為適合旅行、也適合長住的文化小鎮。

基礎建設方面，多項公共工程已完工啟用，並同步推動文物館、寵物公園及歷史建築修復計畫。未來將持續依計畫期程推動，兼顧發展與生活品質，打造永續宜居城鎮。

展望未來，許志宏期許公所團隊能一次又一次擦亮「鹿港」這塊招牌，讓世界看見鹿港的文化深度與生活溫度，也讓鹿港成為鄉親心中最值得驕傲的家

鄉。