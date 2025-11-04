（有影片）／鹿港福口厝亂丟垃圾頻繁 移動監視器12小時拍3起行為人

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣鹿港鎮福口厝福德祠附近，多次被民眾亂倒垃圾，縣府在10月30日安裝移動監視器後，結果12小時內就拍到3起民眾亂倒行為，縣議員凃淑媚表達關切，其中有垃圾量已超過一立方以上，縣府將從重由水資處依水利法來做裁罰，水資處強調，罰金為2萬7500元至500萬元，若為累犯則從25萬元起跳。

鹿港鎮福口厝又被亂丟垃圾了！縣府放置監視器不到一天，就抓到3起民眾亂丟行為，垃圾量還有超過一立方公尺。（記者陳雅芳翻攝）

彰化縣議會今（4）日進行縣政質詢，凃淑媚先讚彰化垃圾減量成果豐碩，環保局長江培根也說，自去年7月1日起至今年6月30日，垃圾進場量減少4萬1000公噸。

彰化縣議員吳韋達在今（4）日的總質詢中提出同一問題，針對民眾將垃圾丟棄至河川大排問題提出質詢，詢問環保局為何垃圾清運相對便利，民眾還要將垃圾隨意丟棄。

環保局長江培根表示，要先了解民眾是丟棄事業廢棄物還是民生垃圾，丟棄事業廢棄物是為了節省垃圾處理費，隨意丟棄民生垃圾，可能是因為地方公所清潔隊清運，路線時間安排便利性不足，根據開罰紀錄，有百分之四十來自外縣市，大部分事件都是為了貪圖方便，像停等紅燈時亂丟垃圾。

彰化縣議員吳韋達表示，針對民眾刻意將好幾袋垃圾，載運到偏僻地點丟棄，如何改善預防相關情況，應加重處罰與加強宣導，以及多次丟棄事業廢棄物的廠商也應揭露，有關管理河川的水利資源處，在改善地方淹水的討論中，會提到垃圾堵塞水門、橋洞等影響水流的問題，詢問水利資源處針對相關改善有何作為。

水利資源處代理處長黃俊峰表示，每次排洪期間垃圾量都相當可觀，有40部移動攝影機針對棄置熱點進行監視。（記者陳雅芳攝）

水利資源處代理處長黃俊峰表示，縣府所管為區域排水，總共218條，連接了很多目的事業排水溝渠，有市區排水、農田排水等，每次排洪期間垃圾量都相當可觀，有40部移動攝影機針對棄置熱點進行監視，如抓到行為人會要求其整復及裁罰，如未抓到行為人管理機關會負責清除。

吳韋達表示，各個縣市有不同的檢舉制度，彰化公害陳情，透過公害報報APP、陳情專線、檢舉信箱，但發現基隆市有提供LINE@檢舉管道，現在各個年齡層都會使用通訊軟體LINE，建議彰化配合民眾使用習慣，研擬多元檢舉管道。