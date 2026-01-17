（有影片）／鹿港花海登場！七公頃繽紛波斯菊、向日葵邀你拍美照

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】鹿港「2026鹿港花遊記」今（17）日在許木農村文物館熱鬧開跑，七公頃波斯菊、黃波斯菊與向日葵爭妍鬥麗，吸引民眾走進花海、拍照打卡，享受冬日暖陽下的浪漫氛圍。

鹿港許木農村文物館旁花海綻放，「2026鹿港花遊記」活動熱鬧開跑，邀全國民眾共賞冬日花海。（鹿港鎮公所提供）

春節假期去哪裡玩？來鹿港就對啦！鹿港鎮公所在二期稻作收割後，特別利用休耕農田，在南勢社區「許木農村文物館」旁，精心種下五彩波斯菊、黃波斯菊以及向日葵，打造出約7公頃的花海。隨著冬日暖陽照耀，花朵漸次綻放，彷彿為鹿港鎮披上繽紛的色彩。整片花海不僅是拍照打卡的夢幻場景，更是民眾放鬆心情、親近自然的好去處。

今天活動一開跑，就吸引許多民眾前來。大家漫步在花田間，陽光灑在臉上，微風輕拂花海，彷彿置身童話世界。現場不只花海吸睛，還規劃了多個趣味打卡點：「追風小徑」讓人感受微風拂臉的愜意，「花遊任意門」彷彿通往花海另一端的奇幻世界，還有高達三公尺的超萌充氣「鹿寶」，成為拍照熱點，民眾紛紛拿起手機、相機捕捉幸福瞬間。

鹿港鎮長許志宏表示，每年農曆年前的花海節都是遊客必訪景點，今年年假有九天，鹿港更是年味十足。他誠摯邀請全國民眾前來逛老街、嚐在地小吃、賞百花與名勝，「保證大家玩得盡興、拍得開心，帶著滿滿回憶回家！」

除了賞花、拍照，現場也有親子互動、藝術裝置與休閒空間，讓民眾不只用眼睛欣賞美景，更能用心感受花海中的溫暖與浪漫。趁著假期，帶著家人朋友來鹿港，一起走進花海、享受冬日的陽光與幸福時光吧！