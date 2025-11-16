（有影片）／鹿港馬拉松最澎湃補給 蝦猴酥、麵線糊，牛排、烤香腸

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2025鹿港馬拉松今（16）日在鹿港體育場熱鬧開跑，吸引近3,800名跑者齊聚古城。沿途古蹟、田園與小鎮風情交織，跑者邊奔馳邊品嘗鹿港特色美食，宛如一場結合運動與文化的嘉年華。冰淇淋世界冠軍趙韻嵐也現身鳴槍，帶來特製「抹球口味」冰淇淋，為賽事增添甜蜜亮點。

2025鹿港馬拉松在鹿港體育場熱鬧起跑，吸引近3,800名跑者齊聚古城，沿途熱情民眾提供蝦猴酥、麵線糊，牛排、烤香腸等美食補給。（縣政府提供）

彰化縣長王惠美表示，今日天氣涼爽、相當適合路跑，提醒跑者活動期間務必注意身體狀況並適時補充水分。縣府更貼心設置多處補給站，準備鹿港在地特色美食「麵線糊」與「蝦猴」，力求讓跑者在挑戰自我的同時，也能品嘗最道地的小鎮滋味。此外，剛在義大利奪冠的趙韻嵐，也以行動支持活動，提供冰淇淋為賽事增添亮點。

趙韻嵐表示，雖然連續三年都未以跑者身份參賽，但每年都透過企業贊助方式提供冰淇淋，希望讓跑者在完成賽事之餘，也能享受一份甜蜜的慰勞，「希望大家都能好好享受鹿港馬拉松帶來的美好體驗。」

教育處指出，「鹿港馬」自2017年首度舉辦以來，已成為全台跑者心中最具文化特色的馬拉松賽事之一。今年賽事分為全馬（42K）、半馬（21K）、挑戰組（10.8K）及親子健走（5K），路線巧妙串連鹿港天后宮、老街、傳統聚落與田園景緻，帶領跑者穿越古今、感受多元風貌。

本次補給內容亦十分豐富，除在地小吃「蝦猴酥」、「麵線糊」外，還有牛排、烤香腸等多樣補給，跑者笑稱彷彿在馬拉松賽道上參加美食嘉年華。

今年鹿港馬更與日本官方合作推出「卡娜赫拉 × 鹿港聯名限定寶筷」，使用316不鏽鋼材質並融入鹿港意象，完賽即可獲得。跑者還可拿到具有古色古香的窗花獎牌與專屬限定瓷器獎座，成為吸引跑友踴躍報名的一大亮點。

此外，「彰化縣馬拉松嘉年華」系列賽事進入尾聲，壓軸場「2025歲次乙巳年順澤宮第三屆冠軍路跑—玄天火行‧謝平安」將於12月14日登場。縣府誠摯邀請全國跑友再度來到彰化，用雙腳探索地方文化與豐富風情。