（有影片）／鹿港黑豆變身麵茶！農會端出新品＋創意點心超吸睛

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】俗語「見黑三分補」！為推廣在地優質農產品與健康飲食文化，鹿港鎮農會今（17）日舉辦「2025鹿農墨豆坊-黑豆麵茶新品上市宣傳會」，正式推出以鹿港契作黑豆研發的「黑豆麵茶」。新品採低溫炒焙技術保留原豆香氣，無添加香料及防腐劑，主打沖泡即飲、香氣濃郁，是兼具古早味與現代養生概念的全新選擇。

從田間到餐桌，鹿港鎮農會今推出「黑豆麵茶」，希望讓更多人品味在地農產的純粹與創意。（記者陳雅芳攝）

宣傳會現場同時展示多款以黑豆麵茶延伸的創意點心，包括黑豆麵茶麻糬、蕨餅、鮮奶酪、霜淇淋及黑豆米香等，吸引與會民眾逐一品嚐，感受黑豆麵茶的多元風味。

廣告 廣告

鹿港鎮農會總幹事張恒源表示，農會近年積極推動「食農教育」與「地產地銷」，並以在地黑豆契作為基礎，持續開發兼具營養與風味的農產加工品。他指出，目前農會與雜糧產銷班合作契作黑豆面積達32甲地，並導入相關農機設備，以提高生產效率、朝向產銷一元化發展，期能拓展更穩定的銷售通路。

從田間到餐桌，鹿港鎮農會今推出「黑豆麵茶」，希望讓更多人品味在地農產的純粹與創意。（記者陳雅芳攝）

鹿港鎮長許志宏表示，黑豆麵茶含有花青素、大豆異黃酮等營養成分，不僅具有消水腫、促進消化、養顏美容等功效，也有助於降低血壓、預防心血管疾病，是兼具健康與風味的優質飲品。他肯定農會持續投入黑豆加工發展，為地方產業帶來新契機。

張恒源說，鹿港地區氣候溫和、土壤肥沃，是重要的黑豆栽培產區，主要種植品種為「黑豆3號」與「黑豆5號」，以豆粒飽滿與香氣濃郁深受農民與消費者喜愛。

從田間到餐桌，鹿港鎮農會今推出「黑豆麵茶」，希望讓更多人品味在地農產的純粹與創意。（記者陳雅芳攝）

張恒源宣布，農會將於11月22日舉辦「彰化優鮮農產盛典」，現場規劃青農市集、親子DIY、黑豆麵茶與黑豆杏仁茶試飲，以及黑豆米香免費試吃，並推出黑豆麵茶200元優惠價，希望藉由活動吸引更多民眾認識鹿港黑豆的價值。

他強調，農會將持續開發更多元的黑豆加工品，包括讚豆雞、黑豆茶與黑豆風味料理等，期盼提升農產品附加價值，減緩產量過剩時的價格壓力，並協助農友提高收益，讓消費者買得安心、吃得放心。