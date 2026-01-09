（有影片）／鹿港16條農路破損待修 縣府砸3,550萬拚春耕前完工

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】鹿港鎮鹿鳴、南勢、頂厝等農地重劃區多條農路因長期車輛往來，出現龜裂、沉陷等狀況，影響農民與居民通行安全，彰化縣政府再投入3,550萬元全面改善16條農路，縣長王惠美今（9）日前往現地視察，要求工程如期如質完成。

鹿港鎮16條農路破損嚴重，農民與居民出入不便，彰化縣政府投入3,550萬元改善，縣長王惠美今日視察，確保安全通行。（縣政府提供）

鹿港鎮鹿鳴、南勢及頂厝農地重劃區內多條農路，長年承受農機與車輛頻繁進出，導致路面破損情形日益嚴重。彰化縣政府持續編列經費改善，縣長王惠美今（9）日上午前往頭崙巷臨50-20號、南勢巷186-18號南側及詔安巷79-50號等3處農路現場視察工程規劃情形，關心施工品質與期程，並要求承攬廠商務必如期、如質完工，確保鄉親通行安全。

王惠美表示，感謝議長謝典霖及全體議員對縣府預算的支持。彰化縣自民國48年起推動農地重劃，迄今已完成59區，總面積達3萬7,726公頃，對農業發展與農民生活影響深遠。縣府自108年至114年底，更累計投入近8億元經費，改善農地重劃區農路長度約22萬公尺。

她指出，此次工程針對鹿港鎮鹿鳴、南勢及頂厝等農地重劃區內共16條農路進行改善，總經費約3,550萬元，預計於115年1月15日開工、3月30日完工，工期約2個半月，希望在春耕前完成改善，讓農民耕作及居民通行更加安全順暢。

地政處說明，本次工程內容包括路面刨鋪、路基改良，以及交通標誌、標線增設等，總改善長度約7,653公尺，工期75天。考量施工期間適逢農曆春節，已要求承攬廠商於春節前避免進行道路開挖作業，若有已開挖路段，務必在春節前完成鋪設並恢復通行，確保返鄉車流與用路安全。

縣府強調，農路改善不只是鋪平道路，更是守護農民生計與農村安全的重要工程，未來將持續盤點各地農路需求，分年分期投入資源，打造安全、順暢的農村交通環境。