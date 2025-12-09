（有影片）／鹿秀社大秋季成果展 展現在地工藝與生活美學力
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】鹿秀社區大學結合鹿港深厚人文與傳統工藝，打造多元且具在地特色的終身學習平台。「114年秋季班靜態成果展」今（9）日在鹿港鎮圖書藝文中心開幕，展出多門課程的學員作品，從創意工藝到書法藝術皆一應俱全，呈現學員一季以來累積的創作能量。展期將持續至115年1月11日。
鹿港鎮長許志宏表示，彰化縣目前設有七所社區大學，各具不同文化風貌。鹿秀社大在鹿港深耕多年，以匠師文化與地方產業為基礎，逐步形成兼具藝術美感與生活應用的課程特色，已成為推動在地文化傳承的重要力量。他說，展場中每件作品都是學員長期練習與投入的成果，「看見的不只是技法，更是學習者對生活的態度與熱情。」
「114年秋季班靜態成果展」作品類型豐富，呈現多元風格。學員在師資指導下，從基礎訓練到創意發揮逐步成長，作品質量也日益成熟，展現社大課程的紮實度與學員的創作潛力。
本次成果展涵蓋範圍廣泛，課程師資陣容堅強，包括陳淑菁指導「創意扭棒」、吳佳惠教授「生活傢飾彩繪影繪」、施盈君教導刺繡課程；書法領域則由書家許文共、莊嘉錠、鄭哲彰、施惠敦及蔡旺利授課；另有施雅茹帶領的鹿港繡線花、施寶容的編結設計，以及李漢卿、李政豪指導的錫藝製作等。
此外，蔡桂蘭教授拼布、許麗鈴授課金屬線編織、蔡燕玉指導藺草編織、高綾懌教授皮雕、洪珮慈講授漆藝、謝秀雯教授金工創作、黃紗榮帶領木雕、王文新指導玉石雕刻、王清榮示範捏麵人、洪志雄教授篆刻，以及許雅婷、陳若沁分別指導蠟筆插畫、色鉛筆與毛線創作，作品多樣且具匠心。
許志宏指出，這些作品不僅展現工藝技巧，更讓人看見學員在創作過程中沉澱心靈、找到生活節奏。他期盼民眾走入展場時，能感受手作帶來的寧靜與喜悅，並進一步了解社區大學在推動終身學習與文化延續上的價值。
鹿秀社大表示，未來將持續深化與地方文化的連結，透過課程帶動更多民眾參與，讓鹿港的美學與工藝能在日常生活中持續發光。
