（有影片）／麥寮社教園區週年館慶登場 感恩先人迎新春年貨大街熱鬧開市

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】麥寮社教園區啟用屆滿一週年，麥寮鄉公所為感念園區創建過程中遷移的1,341位先人禮讓土地之恩，並迎接農曆新春到來，將於1月31日及2月1日舉辦「感恩萬善福聚園區迎新春暨年貨大街」系列活動，結合感恩祭儀、文化展演與市集活動，邀請鄉親一同走入園區，共度溫馨熱鬧的新春時光。

活動開幕特別邀請享譽國際的九天民俗技藝團擔綱演出，以磅礡戰鼓揭開序幕，象徵對先人的敬意。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動開幕特別邀請享譽國際的九天民俗技藝團擔綱演出，以磅礡戰鼓揭開序幕，象徵對先人的敬意，也展現民俗藝術的文化厚度，為社教園區週年館慶注入莊嚴而熱烈的氣氛。

麥寮鄉公所為感念園區創建過程中遷移的1,341位先人禮讓土地之恩，鄉長許忠富率同鄉代會主席顏青山等鄉代及幹部祭拜感恩先人。（圖／記者蘇榮泉攝）

麥寮鄉長許忠富表示，社教園區啟用一年來，已逐步成為鄉內重要的文化與學習核心。本次舉辦感恩儀式，除表達飲水思源之情，也祈願先人持續護佑地方平安、學子成長。同時藉由活動結合地方創生理念，首度推出麥寮年貨大街，集結在地攤商與業者，讓鄉親就近採買年節用品，也吸引外地遊客走進麥寮，帶動觀光與城市行銷能量。

舉辦感恩祭拜儀式，除表達飲水思源之情，也祈願先人持續護佑地方平安、學子成長。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動期間安排多項內容，除九天民俗技藝團震撼演出外，現場亦設有感恩行禮儀式，民眾完成指定打卡任務即可獲得平安小禮及摸彩券。麥寮在地表演團體也將輪番登台，展現社區藝文活力，並於兩日中午十二時至下午六時，每整點舉辦摸彩活動，增添節慶歡樂氣氛。

除九天民俗技藝團震撼演出外，現場亦設有感恩行禮儀式，民眾完成指定打卡任務即可獲得平安小禮及摸彩券。（圖／記者蘇榮泉攝）

麥寮鄉公所表示，透過社教園區週年館慶與迎春活動的舉辦，不僅凝聚鄉民情感，也讓文化、美學與創意經濟在生活場域中持續累積，期盼社教園區成為連結歷史記憶與未來發展的重要平台，陪伴麥寮持續向前。

活動結合地方創生理念，首度推出麥寮年貨大街，集結在地攤商與業者，讓鄉親就近採買年節用品，也吸引外地遊客走進麥寮。（圖／記者蘇榮泉攝）

鄉長許忠富期盼社教園區成為連結歷史記憶與未來發展的重要平台，陪伴麥寮持續向前。（圖／記者蘇榮泉攝）

透過社教園區週年館慶與迎春活動的舉辦，不僅凝聚鄉民情感，也讓文化、美學與創意經濟在生活場域中持續累積。（圖／記者蘇榮泉攝）

