（有影片）／麵茶香暖秋！彰化榮家長輩炒麵茶喚回古早味回憶

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】香氣撲鼻、情感滿滿！彰化榮家附設日照中心今（29）日舉辦「秋意暖香濃炒麵茶」主題活動，讓長輩們在微涼的秋日裡動手炒出一鍋鍋金黃麵茶，不僅喚醒了味蕾，更炒出滿滿回憶與笑容。

活動一開始，長輩們圍坐在操作台前，眼神中閃爍著興奮與期待。隨著麵粉在小火慢炒下由白轉金黃，空氣中飄散出濃濃穀香，勾起大家對童年的美好記憶。不少長輩邊炒邊笑，回憶起過去家中廚房傳來的香氣，現場氣氛溫馨熱鬧。

日照中心主任葉儒旻指出，為了讓長輩安全又愉快地參與，中心事前進行周密規劃，特別準備小型瓦斯爐與輕便鍋鏟，並嚴格控制火候，讓長輩能輕鬆操作。現場還播放懷舊金曲、布置復古場景，營造出猶如時光倒流的氛圍，讓整個活動成為一場懷舊又療癒的體驗。

彰化榮家附設日照中心舉辦「秋意暖香濃炒麵茶」活動，長輩們親手炒出金黃麵茶，重溫古早味的幸福時光。（彰化榮家提供）

長輩們親手炒出的金黃麵茶粉，當沖入熱水、攪拌成濃稠的麵茶端上桌時，那股熟悉的香氣讓人彷彿回到過去的午後時光。許多長輩一邊品嘗、一邊分享童年故事，笑聲此起彼落。

彰化榮家主任蘇再勝表示，麵茶不僅是一種古早味小吃，更承載著台灣早期的生活記憶與人情味。透過這樣的懷舊活動，讓長輩們動手也動心，不僅促進手眼協調與社交互動，更活化了身心靈，展現「活躍老化」的精神。

他強調，未來榮家將持續結合在地文化與傳統元素，推出更多貼近長輩生活的活動，讓長輩在熟悉的味道與回憶中找到快樂與歸屬感。