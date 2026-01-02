（有影片）／黃國書刻畫展 11件木雕、8幅鋼筆畫訴說信願人生

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「信．願·．行II－黃國書刻畫展」即日起至3月15日於工藝展覽館鶴棲別墅展出，今（2）日舉行開幕記者會，彰化縣長王惠美肯定黃國書深耕木雕藝術，以作品傳遞對地方、人文與生命的深刻關懷．邀請民眾走進展場，共同見證在地工藝之美。

「信．願·．行II－黃國書刻畫展」即日起於鶴棲別墅登場，彰化縣長王惠美邀請民眾走進展場，感受在地工藝與人文情感。（記者陳雅芳攝）

王惠美指出，黃國書為土生土長的鹿港人，成長於傳統工藝蓬勃發展的年代，國中即進入木雕工廠學藝，從最基礎的雕刻技法紮根，歷經攝影、設計等多元領域的學習洗鍊後，最終回到鹿港，投入其一生最重要的志業-木雕創作。

王惠美表示，黃國書於1990年入選教育部「重要民族藝術薪傳計畫」，師承李松林藝師，使木雕技藝與文化底蘊更臻成熟，並將個人生命經驗與藝術理想全然融入創作之中。其後屢獲肯定，1995年榮獲民族工藝獎，2003年再獲第三屆國家工藝獎一等獎，作品並獲國立臺灣工藝研究發展中心、國立歷史博物館及各縣市文化單位典藏，成為臺灣木雕藝術的重要代表。

王惠美指出，黃國書長期擔任國家工藝獎、國際木雕競賽及各類工藝展評審，並於2024年榮獲「臺灣木雕薪傳成就獎」，肯定其在創作、傳承與文化推廣上的長期付出。

本次展覽延續「彰化縣美術家接力展」第79棒的精神，展出11件雕刻作品及8幅鋼筆畫。雕刻作品以內斂而深刻的造形語彙，描繪鄉土生活、生命修行與內在覺醒的歷程；鋼筆畫則記錄鹿港巷弄、老街與日常風景，保存許多如今已難再見的城市記憶，彌足珍貴。

文化資產局長陳濟民表示，此次展覽意義深遠，黃國書老師的每一刀、每一筆、每一幅作品，都流露出對臺灣社會、土地與人文的深切關懷，在鶴棲別墅這座歷史建築中展現優秀藝術家的創作能量。

黃國書表示，這是首次在鹿港舉辦個展，展出內容分為雕刻與鋼筆畫兩大類。雕刻作品呈現早期鹿港鄉親的生活樣貌，以及修行人在生命道路上逐步覺悟、安穩前行的心境；鋼筆畫則是約30年前清晨運動返家途中隨手速寫，記錄當時鹿港的街景與生活片段，許多場景如今已不復存在。